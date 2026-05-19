ミーマイナー美咲、自身の個人的な恋愛観を反映した新曲「サンドウィッチ」をレコメンド

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■「『サンドウィッチ』は偏食の私が、野菜好きな人と一緒にいたときには食べられてたサンドウィッチが、ひとりだと食べれないってところで相手の存在に気付いて。そんな喪失感から書いた曲」（美咲）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから、美咲（Vo/Gt/Composer）とさすけ（Ba/Composer）が担当MCとして登場。

5月19日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、5月13日にリリースされたメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』収録の「サンドウィッチ」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、5月13日にリリースされたミーマイナーのメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』から、『サンドウィッチ』です」とさすけが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「さて、この曲『サンドウィッチ』は美咲の作詞作曲となっていますが、どんな曲になっていますか？」とさすけが尋ねると、「私、めちゃくちゃ偏食なんですよ。もう食べれないものがすごくたくさんあって、野菜もそのうちのひとつなんです」と話しはじめた美咲。

「だから、野菜が好きな人と一緒にいた頃は、その人が（野菜を）食べてくれるからサンドウィッチが食べられていたんですけれど。いなくなったとき、自分がひとりではサンドイッチを食べられないんだっていうことから、相手の存在に気付いて。そんな喪失感みたいな体験から書いた曲になっています」と楽曲が出来た経緯について明かした。

「悲しいエピソードですね」と感想を告げるさすけに「あはは」と笑った美咲は、「そうですね。その人がいた過去もそうなんですけれど、失ったものって、その人との未来もそうなんだなって思って。そういう人生観というか、私の個人的な恋愛観みたいなものを書いた楽曲になってます」と明かし、「めっちゃ深いね」とさすけが頷いた。

9月17日には、結成2周年を記念した「3rdワンマンライブ『0 to 1300』」をSpotify O-EASTにて開催するミーマイナー。

「こちら、どんなライブにしたいと思っていますか？」とさすけに聞かれた美咲は、「結成2周年っていうのもありますし、2年かけて0（人）だったところから1,300（人）の景色を見れるようになるっていうのは、いまでも想像ができないくらいなんですけど、すごく楽しみです」と意気込みを告げた美咲。「楽しい一日にしたいなと思います」と話す美咲に、「ぜひ、会場でお会いできたらと思います」とさすけが続けた。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

5月19日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/