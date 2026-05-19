　5月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは285銘柄。東証終値比で上昇は117銘柄、下落は134銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5031>　モイ　　　　　　　　357　　+80（ +28.9%）
2位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　 1669　 +309（ +22.7%）
3位 <4436>　ミンカブ　　　　　　526　　+80（ +17.9%）
4位 <4447>　ＰＢシステム　　　　500　　+76（ +17.9%）
5位 <2485>　ティア　　　　　　　530　　+78（ +17.3%）
6位 <2183>　リニカル　　　　　255.5　+24.5（ +10.6%）
7位 <5891>　魁力屋　　　　　　 1460　 +132（　+9.9%）
8位 <3907>　シリコンスタ　　　 1154　　+91（　+8.6%）
9位 <7082>　ジモティー　　　 1436.5 +106.5（　+8.0%）
10位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 10.8　 +0.8（　+8.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6579>　ログリー　　　　　363.5　-67.5（ -15.7%）
2位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　120　　-15（ -11.1%）
3位 <5194>　相模ゴ　　　　　　　613　　-60（　-8.9%）
4位 <4169>　エネチェンジ　　　　250　　-23（　-8.4%）
5位 <5363>　ＴＹＫ　　　　　　　635　　-39（　-5.8%）
6位 <4679>　田谷　　　　　　　230.9　-12.1（　-5.0%）
7位 <6184>　鎌倉新書　　　　　　443　　-22（　-4.7%）
8位 <6093>　エスクロＡＪ　　　156.7　 -7.3（　-4.5%）
9位 <186A>　アストロＨＤ　　　 2030　　-85（　-4.0%）
10位 <9610>　ウィルソンＷ　　　119.1　 -4.9（　-4.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8053>　住友商　　　　　　 7300　　+83（　+1.2%）
2位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 6000　　+58（　+1.0%）
3位 <285A>　キオクシア　　　　50200　 +430（　+0.9%）
4位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4329　　+32（　+0.7%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　47500　 +340（　+0.7%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3007　+21.5（　+0.7%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　25450　 +160（　+0.6%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2576　+15.0（　+0.6%）
9位 <6954>　ファナック　　　　 7705　　+43（　+0.6%）
10位 <7974>　任天堂　　　　　　 7550　　+31（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　 6164.9　-61.1（　-1.0%）
2位 <3086>　Ｊフロント　　　 2232.7　-12.8（　-0.6%）
3位 <8308>　りそなＨＤ　　　 2066.2　-11.8（　-0.6%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　791.3　 -4.5（　-0.6%）
5位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 1910　-10.5（　-0.5%）
6位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　381　　 -2（　-0.5%）
7位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1937　-10.0（　-0.5%）
8位 <4689>　ラインヤフー　　　420.5　 -2.0（　-0.5%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　10790　　-50（　-0.5%）
10位 <4506>　住友ファーマ　　　 1551　 -6.0（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース