[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇117銘柄・下落134銘柄（東証終値比）
5月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは285銘柄。東証終値比で上昇は117銘柄、下落は134銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5031> モイ 357 +80（ +28.9%）
2位 <4392> ＦＩＧ 1669 +309（ +22.7%）
3位 <4436> ミンカブ 526 +80（ +17.9%）
4位 <4447> ＰＢシステム 500 +76（ +17.9%）
5位 <2485> ティア 530 +78（ +17.3%）
6位 <2183> リニカル 255.5 +24.5（ +10.6%）
7位 <5891> 魁力屋 1460 +132（ +9.9%）
8位 <3907> シリコンスタ 1154 +91（ +8.6%）
9位 <7082> ジモティー 1436.5 +106.5（ +8.0%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 10.8 +0.8（ +8.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6579> ログリー 363.5 -67.5（ -15.7%）
2位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 120 -15（ -11.1%）
3位 <5194> 相模ゴ 613 -60（ -8.9%）
4位 <4169> エネチェンジ 250 -23（ -8.4%）
5位 <5363> ＴＹＫ 635 -39（ -5.8%）
6位 <4679> 田谷 230.9 -12.1（ -5.0%）
7位 <6184> 鎌倉新書 443 -22（ -4.7%）
8位 <6093> エスクロＡＪ 156.7 -7.3（ -4.5%）
9位 <186A> アストロＨＤ 2030 -85（ -4.0%）
10位 <9610> ウィルソンＷ 119.1 -4.9（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8053> 住友商 7300 +83（ +1.2%）
2位 <8316> 三井住友ＦＧ 6000 +58（ +1.0%）
3位 <285A> キオクシア 50200 +430（ +0.9%）
4位 <6701> ＮＥＣ 4329 +32（ +0.7%）
5位 <8035> 東エレク 47500 +340（ +0.7%）
6位 <6762> ＴＤＫ 3007 +21.5（ +0.7%）
7位 <6857> アドテスト 25450 +160（ +0.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2576 +15.0（ +0.6%）
9位 <6954> ファナック 7705 +43（ +0.6%）
10位 <7974> 任天堂 7550 +31（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5201> ＡＧＣ 6164.9 -61.1（ -1.0%）
2位 <3086> Ｊフロント 2232.7 -12.8（ -0.6%）
3位 <8308> りそなＨＤ 2066.2 -11.8（ -0.6%）
4位 <4755> 楽天グループ 791.3 -4.5（ -0.6%）
5位 <5406> 神戸鋼 1910 -10.5（ -0.5%）
6位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 381 -2（ -0.5%）
7位 <3382> セブン＆アイ 1937 -10.0（ -0.5%）
8位 <4689> ラインヤフー 420.5 -2.0（ -0.5%）
9位 <5802> 住友電 10790 -50（ -0.5%）
10位 <4506> 住友ファーマ 1551 -6.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5031> モイ 357 +80（ +28.9%）
2位 <4392> ＦＩＧ 1669 +309（ +22.7%）
3位 <4436> ミンカブ 526 +80（ +17.9%）
4位 <4447> ＰＢシステム 500 +76（ +17.9%）
5位 <2485> ティア 530 +78（ +17.3%）
6位 <2183> リニカル 255.5 +24.5（ +10.6%）
7位 <5891> 魁力屋 1460 +132（ +9.9%）
8位 <3907> シリコンスタ 1154 +91（ +8.6%）
9位 <7082> ジモティー 1436.5 +106.5（ +8.0%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 10.8 +0.8（ +8.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6579> ログリー 363.5 -67.5（ -15.7%）
2位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 120 -15（ -11.1%）
3位 <5194> 相模ゴ 613 -60（ -8.9%）
4位 <4169> エネチェンジ 250 -23（ -8.4%）
5位 <5363> ＴＹＫ 635 -39（ -5.8%）
6位 <4679> 田谷 230.9 -12.1（ -5.0%）
7位 <6184> 鎌倉新書 443 -22（ -4.7%）
8位 <6093> エスクロＡＪ 156.7 -7.3（ -4.5%）
9位 <186A> アストロＨＤ 2030 -85（ -4.0%）
10位 <9610> ウィルソンＷ 119.1 -4.9（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8053> 住友商 7300 +83（ +1.2%）
2位 <8316> 三井住友ＦＧ 6000 +58（ +1.0%）
3位 <285A> キオクシア 50200 +430（ +0.9%）
4位 <6701> ＮＥＣ 4329 +32（ +0.7%）
5位 <8035> 東エレク 47500 +340（ +0.7%）
6位 <6762> ＴＤＫ 3007 +21.5（ +0.7%）
7位 <6857> アドテスト 25450 +160（ +0.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2576 +15.0（ +0.6%）
9位 <6954> ファナック 7705 +43（ +0.6%）
10位 <7974> 任天堂 7550 +31（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5201> ＡＧＣ 6164.9 -61.1（ -1.0%）
2位 <3086> Ｊフロント 2232.7 -12.8（ -0.6%）
3位 <8308> りそなＨＤ 2066.2 -11.8（ -0.6%）
4位 <4755> 楽天グループ 791.3 -4.5（ -0.6%）
5位 <5406> 神戸鋼 1910 -10.5（ -0.5%）
6位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 381 -2（ -0.5%）
7位 <3382> セブン＆アイ 1937 -10.0（ -0.5%）
8位 <4689> ラインヤフー 420.5 -2.0（ -0.5%）
9位 <5802> 住友電 10790 -50（ -0.5%）
10位 <4506> 住友ファーマ 1551 -6.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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