「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限21万7470枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月19日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万7470枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 217470( 217446)
ソシエテジェネラル証券 153029( 153029)
バークレイズ証券 68168( 68168)
SBI証券 83112( 33282)
松井証券 28157( 28157)
楽天証券 50765( 22937)
日産証券 16315( 16315)
サスケハナ・ホンコン 11280( 11280)
JPモルガン証券 8886( 8886)
三菱UFJeスマート 13558( 8118)
BNPパリバ証券 7000( 7000)
モルガンMUFG証券 7173( 6519)
ゴールドマン証券 5889( 5863)
マネックス証券 5414( 5414)
ビーオブエー証券 5055( 5055)
広田証券 3744( 3744)
みずほ証券 3817( 3599)
インタラクティブ証券 3217( 3217)
フィリップ証券 2317( 2317)
UBS証券 2318( 2294)
野村証券 150( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2791( 2791)
バークレイズ証券 2587( 2587)
ソシエテジェネラル証券 2576( 2576)
フィリップ証券 271( 271)
日産証券 82( 82)
SBI証券 115( 71)
マネックス証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 66( 42)
楽天証券 96( 40)
ドイツ証券 31( 31)
松井証券 22( 22)
JPモルガン証券 15( 15)
豊証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
ABNクリアリン証券 49( 49)
JPモルガン証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
楽天証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 217470( 217446)
ソシエテジェネラル証券 153029( 153029)
バークレイズ証券 68168( 68168)
SBI証券 83112( 33282)
松井証券 28157( 28157)
楽天証券 50765( 22937)
日産証券 16315( 16315)
サスケハナ・ホンコン 11280( 11280)
JPモルガン証券 8886( 8886)
三菱UFJeスマート 13558( 8118)
BNPパリバ証券 7000( 7000)
モルガンMUFG証券 7173( 6519)
ゴールドマン証券 5889( 5863)
マネックス証券 5414( 5414)
ビーオブエー証券 5055( 5055)
広田証券 3744( 3744)
みずほ証券 3817( 3599)
インタラクティブ証券 3217( 3217)
フィリップ証券 2317( 2317)
UBS証券 2318( 2294)
野村証券 150( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2791( 2791)
バークレイズ証券 2587( 2587)
ソシエテジェネラル証券 2576( 2576)
フィリップ証券 271( 271)
日産証券 82( 82)
SBI証券 115( 71)
マネックス証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 66( 42)
楽天証券 96( 40)
ドイツ証券 31( 31)
松井証券 22( 22)
JPモルガン証券 15( 15)
豊証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
ABNクリアリン証券 49( 49)
JPモルガン証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
楽天証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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