「日経225先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万5600枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月19日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5600枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15600( 14502)
ソシエテジェネラル証券 11168( 10413)
バークレイズ証券 4038( 3880)
モルガンMUFG証券 2979( 2835)
サスケハナ・ホンコン 2048( 2042)
JPモルガン証券 2059( 1633)
ゴールドマン証券 1332( 1229)
SBI証券 2434( 1190)
野村証券 3041( 1071)
ビーオブエー証券 1438( 1034)
日産証券 1005( 962)
松井証券 948( 948)
みずほ証券 853( 741)
三菱UFJ証券 739( 731)
ドイツ証券 704( 704)
BNPパリバ証券 1424( 672)
UBS証券 966( 519)
インタラクティブ証券 506( 506)
楽天証券 680( 466)
SMBC日興証券 423( 423)
シティグループ証券 489( 0)
岡三証券 238( 0)
大和証券 26( 0)
三菱UFJeスマート 12( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
松井証券 23( 23)
SBI証券 34( 22)
ドイツ証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 10( 10)
楽天証券 13( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15600( 14502)
ソシエテジェネラル証券 11168( 10413)
バークレイズ証券 4038( 3880)
モルガンMUFG証券 2979( 2835)
サスケハナ・ホンコン 2048( 2042)
JPモルガン証券 2059( 1633)
ゴールドマン証券 1332( 1229)
SBI証券 2434( 1190)
野村証券 3041( 1071)
ビーオブエー証券 1438( 1034)
日産証券 1005( 962)
松井証券 948( 948)
みずほ証券 853( 741)
三菱UFJ証券 739( 731)
ドイツ証券 704( 704)
BNPパリバ証券 1424( 672)
UBS証券 966( 519)
インタラクティブ証券 506( 506)
楽天証券 680( 466)
SMBC日興証券 423( 423)
シティグループ証券 489( 0)
岡三証券 238( 0)
大和証券 26( 0)
三菱UFJeスマート 12( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
松井証券 23( 23)
SBI証券 34( 22)
ドイツ証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 10( 10)
楽天証券 13( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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