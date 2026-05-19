NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で戦国武将・石田三成役を好演し、反響を呼んでいる俳優の松本怜生（26）が、TBSの情報バラエティー「王様のブランチ」（土曜前9・30）の新レギュラーに決定した。地上波バラエティー番組へのレギュラー出演は今回が初となり、今月23日から登場。「自分でも凄く驚いています。これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたらうれしいです」と新加入を喜んでいる。

現在はタレントの佐藤栞里がMCを務め、今年4月に放送30周年を迎えた同局土曜の看板番組。4月25日のオンエアをもって卒業した俳優・一ノ瀬颯の後任となる。

松本は大学1年の時に開設したTikTokが人気となり、芸能界入り。2022年にドラマデビューし、24年度後期のNHK連続テレビ小説「おむすび」で朝ドラ初出演。今年「豊臣兄弟！」で大河初出演を果たした若手注目株の“素顔”が注目される。

また、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお＆池田直人の“ブランチファミリー”新加入も決定した。

■松本怜生コメント

今回「王様のブランチ」のレギュラー出演が決まり、自分でも凄く驚いています。以前ゲスト出演させていただいた際、スタッフの皆さんや出演者の皆さんの雰囲気がとてもアットホームで、みんなで自然に楽しみながらロケをする空気感がとても心地よく、素敵な時間を過ごさせていただきました。

これからは「王様のブランチ」という素敵な場所で、一つ一つの時間を楽しみながら、皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたらうれしいです。応援よろしくお願いします！