「それ、どこのパンツ！？」→【しまむら】なんです！ シルエット抜群♡「高見えカーブデニム」

昨今人気が継続しているデニムアイテム。「今季はどんな一本を選べばいい？」と迷っている大人女性は、おしゃれさんによる購入品を参考にしてみて。今回は、2児のママインフルエンサー@miu___wearさんが太鼓判を押す【しまむら】のカーブパンツをご紹介します。一点投入で今どきなバランスに導いてくれるパンツを味方に、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

カーブシルエットでゆるっとサマ見え

【しまむら】「NON*カーブデニムP」\1,969（税込）

裾にかけて緩やかなカーブを描くデニムパンツ。計算された立体的なシルエットが美しく、税込1,000円台とは思えない存在感を放ちます。たっぷりとゆとりを持たせているので、サマ見えしながらさり気なく体型カバーも。実際に購入した@miu___wearさんは、「シルエット綺麗だから好き」と満足のようです。コンパクトなトップスでメリハリをつけるほか、あえてオーバーサイズで抜け感たっぷりに仕上げるのもおすすめ。

爽やかな春色で好印象コーデに

こちらはストライプシャツと合わせた爽やかなスタイリング。ピンクのトップスは可愛くなりすぎるかも……という大人女性も、デニムパンツと合わせれば程よくカジュアルな着こなしに。シャツはあえて片側インで、こなれ感を演出するのが垢抜けのポイント。足元にはスポーティーなスニーカーはもちろん、暑くなってきたらサンダルを投入してヘルシーに肌見せをするのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。