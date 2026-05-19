「うわ、機嫌ワルそう」周囲に気を遣わせるフキハラ同僚が、真っ青になったワケ
機嫌がすぐに変わり、周りにいつも気を遣わせる同僚Mさん。
しかし意外なことがきっかけで、Mさんは自らの言動を見つめ直すことに！？
筆者の友人R子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
機嫌がコロコロ変わる同僚Mさん
職場の同僚Mさんは、とにかく機嫌がよく変わる人。
仕事はできるし、身だしなみにも気を遣い、服もメイクもきちんとしている彼女。
一見素敵な人ですが、朝は機嫌よくみんなと喋っているのに、午後には急に無言になり、話しかけてもそっけない態度を取るなどするので、周りも「え？」と困惑することがしばしば。
周りも困惑し、気を遣う日々
周囲もなんとなくMさんの顔色を読むようになり、
「今日は、あまり近づかない方がいいかも」
「今は、話しかけても大丈夫そう」
など、気を遣う日々。
職場の写真に写り込んでいたものとは！？
そんなある日。
隣の部署の人が退職する際、職場で記念撮影した写真を、いくつかメールで送ってくれました。
みんなでパソコンの中の写真を眺めていたところ、退職する人の背後に、仕事中のMさんが写り込んでいました。
それを見て、Mさんは
「え！」
と叫んで、絶句。