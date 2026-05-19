『保存数が多かった』も納得！【無印良品】メイクしない日にも頼れる◎「新作UVミルク」

メイクをするほどではないけれど、何も塗らずに外へ出るのは少し不安。そんな日に頼れそうなのが、【無印良品】に新たに登場した「トーンアップ日焼け止めミルク」。無印良品公式Instagramでも保存数が多かった商品として紹介されており、注目度も高そうです。今回は、2色展開のうち「ライトベージュ」をピックし、実際の色味や使い心地をレポートします。

無印良品に、肌を明るく見せる新作UVミルクが登場

【無印良品】「トーンアップ日焼け止めミルク」ライトベージュ \990（税込）

今回新たに登場した、こちらの顔・身体用日焼け止めミルク。SPF40・PA+++と頼もしい数値ながら、石けんで洗い流せる手軽さが魅力です。カラーはライトベージュとクリアピンクの2色展開。くすみや色ムラをカバーし、自然に肌を明るく整えて見せるメイクアップ効果が期待できます。

2色試して、ライトベージュをピック

店頭で2色を試した上で、今回はライトベージュを選びました。トーンアップと血色感を添えるようなクリアピンクも捨てがたい色味でしたが、ライトベージュは肌になじみやすく、自然に整った印象に見せてくれる仕上がり。メイクをしない日にも使いやすそうだと感じたのが決め手です。

ほんのりカバーで、素肌感を残した仕上がりに

伸ばしてみると、さらっとスーッと広がる軽いテクスチャー。ベタつきや日焼け止めにありがちなきしみ感は気になりにくく、しっとり感はありながらも重たさを感じにくい塗り心地です。色ムラをほんのりぼかしながら、明るい素肌感を残して自然に整えて見せてくれます。ツヤ感もナチュラルで、つくり込んだ印象になりにくいのが魅力です。

“ちょっとそこまで”の日にちょうどいい1本

ほんのり補正感があるので、ファンデーションを重ねる日よりも、これひとつで軽く肌を整えたい日に使いやすい印象でした。洗濯物を干すときや近所まで出かける日など、ノーメイクで過ごしたいけれど、素肌のままでは少し心もとない場面にも頼れそうです。メイク前に使う場合は、少量ずつ薄くのばし、しっかりなじませてからファンデーションを重ねると、よりきれいに仕上がりそうです。

時間が経っても乾燥しにくく感じたのも好印象。無印らしいやさしい使い心地や手に取りやすい価格もあり、日常のUVケアに取り入れやすいアイテムだと感じました。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F