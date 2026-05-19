どれも気になるぅぅぅ（汗）【ミスド】の「期間限定メニュー」を今すぐチェック！

【ミスタードーナツ】では、4/27から期間限定の新商品が展開中。話題のスイーツをイメージした新食感ドーナツや、夏にぴったりなドリンクなど注目の商品がそろっています。今回はそんな「期間限定メニュー」について詳しくご紹介。食べ比べ・飲み比べしてみてはいかがでしょうか。

5月下旬までの期間限定ドーナツ

まず紹介するのが、台湾ドーナツをヒントに開発された「サクぽふん」。公式サイトによると、ベースのドーナツ生地に衣をつけて揚げることで、外側は「サクサク」・内側は「ふんわり」「しっとり」とした食感に仕上げているとのこと。1つでいろいろな食感を楽しむことができそうです。こちらの「サクぽふん カスタードシュガー」は、表面にカスタードシュガーをたっぷりとまぶした一品。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんは「甘さも少ししっかりめで、デザート感を楽しめる印象」と評価しています。

どっちが好き？ 食べ比べがおすすめ

こちらは「サクぽふん ミルクシュガー」です。レポーターKaori.Fさんによると「やさしい甘さで、ほんのりバターのような風味」もするそう。テイクアウト価格は\248（税込）。ミルクシュガーとカスタードシュガー、ぜひ食べ比べしてみてください。5月下旬までの期間限定商品なので、気になる人はお早めに！

アジアンな雰囲気！ 食べるドリンク

次に紹介するのは、「シャリもぐフルーツフローズン」シリーズ。こちらは「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー & グレープフルーツ」です。香港の定番スイーツ“ヨンジーガムロ”をヒントにしたドリンクで、タピオカ・マンゴーゼリー・グレープフルーツゼリーと、具材がたっぷり。マンゴー味の氷のシャリっと感とそれぞれの具材の食感が合わさって、スイーツを食べたような贅沢感が味わえそう。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんも「常夏デザートのような雰囲気」とお気に入りの様子。テイクアウト価格は\680（税込）です。

具材たっぷり！ 満足感がすごい

「シャリもぐフルーツフローズン」からもう1品。こちらは、台湾のかき氷“フォンリービン”から着想を得たという「シャリもぐフォンリービン パイン & ナタデココ」です。パイン味の氷をベースに、パイナップル・パインゼリー・ナタデココと、“もぐもぐ”食感を楽しめる具材がたっぷり。レポーターKaori.Fさんも「冷たくてすっきり飲めるのに、満足感がありました」と評価していました。こちらのシリーズも期間限定なので、早めにチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A