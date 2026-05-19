40代おしゃれさんは【GU】で何を買う？ 大人女性がラクに穿ける「涼しげパンツ」

これからの季節に向けてお買い物したいけれど、何をチェックすればいいか分からない……そんな大人女性におすすめなのが、おしゃれと穿き心地を両立した【GU（ジーユー）】の優秀パンツです。今回は40代おしゃれさんが推す、この夏引っ張りだこになりそうなGUの涼しげパンツをご紹介。デザインもシンプルなので、手持ちのアイテムに合わせてさまざまなスタイリングが楽しめそう。

サラッとした素材感が魅力のバレルパンツ

【GU】「バレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

トレンドのバレルシルエットを採用したこちらのパンツは、アンクル丈を採用したバランス良く穿けそうな一本。ベストセラーの人気アイテムです。40代インフルエンサーの@tomomiyu0920さん曰く「サラッとしていて楽ちんで涼しいし雨の日にも重宝しそう」とのことで、この夏のヘビロテアイテムになりそう。

ラフな雰囲気を醸し出すスウェットパンツも

【GU】「スウェットバレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

ラフな雰囲気を持つスウェットパンツもバレルシルエットになることで今っぽい雰囲気に。こちらもアンクル丈なので、野暮ったく見えがちなスウェットパンツもスッキリとした印象に仕上がりそう。@tomomiyu0920さんは「意外と布と肌の間に空間があるので涼しいのを実感」とコメント。リラックスした大人コーデを目指したい人に推したい一本です。

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※こちらの記事では@tomomiyu0920様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。