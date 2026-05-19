多頭飼いで起こる食事のトラブル3選

1.横取りしてしまう

食いしん坊な猫が、大人しい猫のご飯を横取りしているシーンを見たことがないでしょうか。猫を多頭飼いしていると、猫同士の「横取り」が多発してしまうようです。ご飯の横取りは、ケンカをしたりストレスが溜まったりといったトラブルに繋がります。

立場の強い猫が弱い猫に攻撃を仕掛けるケースのほか、横取りされた猫が怒ってもみあいになるパターンも。ご飯を巡って、ケガをしてしまうこともあるでしょう。ご飯を横取りされても反発することができず、安心して食事を摂れなくなる猫もいます。

2.食事管理が難しい

多頭飼いは、1匹飼いと比べると圧倒的に食事管理が難しいという面があります。決まった時間に食事を与えても、猫同士でご飯を横取りしたり、食べるペースがそれぞれ違ったり、空腹度が異なっていることがあるでしょう。その結果、どの猫がどれだけ食べたのか分からなくなってしまうのです。

食べ過ぎている猫は、肥満やカロリーオーバーの原因となり、糖尿病や膵炎、関節炎などの疾病リスクが増加します。反対に、適切な量を食べられていない猫は、栄養不足や体重減少などのリスクがあるでしょう。とくに、子猫や老猫の栄養が偏ってしまった場合、健康状態に大きく影響してしまうことも考えられます。

3.療法食を与えられない

猫種や体格、持病などにより、必要な栄養素やカロリーは異なります。そのため、猫に合わせたご飯を与えることが大切です。横取りが蔓延していると、それぞれに決められた量・栄養を摂れなくなってしまう可能性があるでしょう。

また、病気の治療のための療法食が必要となった場合、必要な猫に療法食が行きわたらないというリスクも発生します。療法食が必要なのに食べられなかった猫だけでなく、必要がないのに間違えて食べ続けた場合に健常猫の健康状態に影響を及ぼすこともないとは言い切れません。また、療法食による治療では、療法食以外を食べないことが治療の前提となる場合がほとんどです。多頭飼いの場合は療法食以外のご飯を口にする可能性が懸念されます。

注意が必要なポイント

最も気を付けなければならないのが、それぞれの猫がどれだけご飯を食べているか把握することです。猫自身に任せて食事を与えていると、思わぬトラブルや病気に繋がることがあります。

横取りはもちろん、「他の猫の分」と理解できずに食べてしまっているケースもあるでしょう。いずれにしても、飼い主さんがコントロールできるように管理しなければなりません。

トラブルの対処法

別の部屋で与える

猫同士の食事トラブルを防ぐために、別の部屋でご飯を与えることをおすすめします。物理的に場所を分けることで、ご飯を食べすぎたり、ストレスが溜まったりといったトラブルを回避できるためです。別の部屋を用意できない場合は、仕切りや高低差を利用するのもいいでしょう。

時間差で与える

猫によって、お腹がすくタイミングも違えば、食べるスピードも違います。そこで、時間差で食事を与えることをおすすめします。食事の時間をずらすことで、横取りや食べ損ないのリスクを減らすことができるためです。1匹ずつ与えることで、飼い主さんが猫の様子を観察しやすくなり、食事量のコントロールがしやすくなるというメリットもあります。

基本的には、先住猫が先に食事を摂れるようにしましょう。猫に上下関係がない場合は、食欲が強い猫や食べるのが速い猫が先に食べるようにします。満腹になれば横取りする気持ちが和らぐため、後で食べる猫が落ち着いて食事を摂れるようになります。

いくら食べても食べ足りない猫の場合は、他の猫の食事を邪魔しに行く可能性があるので、同時に与えた方がいい、という場合もあります。猫同士の関係性や様子をよく観察しながら判断しましょう。

飼い主さんが見守る

場所や時間を分けても、飼い主さんが食事の様子を把握していなければ意味がありません。猫の食事中は、必ず最後まで様子を見守るようにしましょう。食べにくそうにしていないか、食欲に変化はないかなど、色々な観点から観察してみてください。また、待機中の猫が過剰にストレスを感じていないか配慮することも大切です。

まとめ

猫の多頭飼いでは、ご飯を食べすぎたり、満足に食べられないといったトラブルが起こりがちです。猫の健康を守るには、飼い主さんが常に見守ることが大切といえるでしょう。

それでも横取りが改善されない、ご飯を食べないといった悩みが解決しなければ、獣医師に相談してみることもひとつの手。もしかすると、何らかの病気が隠れているかもしれません。

(獣医師監修：唐野智美)