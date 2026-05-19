ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者1人を含む成人男性2人を救急搬送…程度… 【速報】熱中症の疑いで高齢者1人を含む成人男性2人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者1人を含む成人男性2人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 2026年5月19日 17時11分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では5月19日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、浜松市消防局管内の高齢男性1人と、静岡市消防局管内の成人男性1人の計2人が救急搬送されました。傷病程度はいずれも軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防管内の成人女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 静岡市教育委員会 夏場の暑さ対策として市内小学校へ冷凍庫設置を決定 市立小学校72校に計358台（静岡・静岡市） 【気象庁予報用語】気温40℃以上の日を｢酷暑日｣に 4月17日から運用…静岡県内では2025年に浜松･静岡で観測 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 商店街, 介護, ネジ, デイサービス, ホテル, 工場, 上田, 京王線, リハビリ