静岡市が進めている清水区の病院再編について、病院職員から今後の待遇について不安の声が相次いでいます。清水病院では4割に上る職員がアンケートに「退職したい」と回答する事態に…。18日、病院では職員を対象に説明会が開催されましたが、不安は解消されたのでしょうか？



（記者）

「市立清水病院内では静岡市側から病院職員への説明会が行われています。職員から待遇などについて不満も上がるなか市からどのような説明があるのでしょうか」





18日、静岡市清水区の市立清水病院で開催された職員への説明会。非公開で約1時間、2回に分けて約250人の職員が参加しました。当初は予定していなかったこの説明会ですが、開催されるきっかけとなったのが…。（静岡市 難波市長）「地域の根幹的な医療機関として清水の医療提供体制を守ることができるように新たな取り組みを実施します」4月、難波市長が明らかにした“清水病院の再編計画”です。静岡市が運営する市立清水病院は、約20年にわたり赤字経営が続いています。今後も清水区の地域医療を維持するため、市は清水病院に「指定管理者制度を導入し、2027年4月をめどに清水厚生病院が運営を行う方針」で協議が行われています。効率化のため、それぞれの病院に外来機能は残す一方、入院機能は清水病院に集約し、将来的に病床数を適切な数に減らす予定です。この方針について清水病院の職員からは「今後の待遇について説明が十分ではない」と不満が噴出しました。市の職員労働組合が清水病院の全職員を対象に実施したアンケートでは、回答した約8割の職員うち41.4％が、指定管理が導入された場合の対応について、「退職したい」と回答したことがわかっています。こうした状況を受け、18日、病院職員は大石副市長に対し、「一体運営後の待遇を早急に示すこと」や、「市民説明会を開催すること」などを要望しました。（市立清水病院の職員）「職員の雇用や労働条件に直結する重大な方針に対して、職場の不安はいまだに解消されておりません」そのあと開かれた説明会では、「市職員を辞める際の退職金」や「現時点で想定される待遇」などが示されたということです。説明会に参加した職員からは、「まだ説明が不十分で交渉の余地がある」という声があがりました。（市立清水病院の職員）「市職員としての身分を失うことになります。子育てや介護をしながら働けるワークライフバランスが現状、市には何歳までと明確にある。それが厚生病院ができたときにそのまま働けるのか？」（市立清水病院の職員）「『指定管理になれば、こういう面でメリットが生まれるので大丈夫』という具体的な説明が一切ない。ただ指定管理にするとしか説明がない。そこの不満。疑問も一切解消されていない。様々な手当があるんですけど、きょうの時点では一切示されていなかったので、清水病院が指定管理になったとして勤め続けるかどうか、具体的な判断をするところまではきょうの説明会では至らなかった」静岡市は「待遇などについては、今後より具体的な説明を行っていく」と話していて、6月にも説明会の開催を予定しているほか、病院内に個別の相談窓口を設置する方針です。