過去１０年のオークスで勝ち馬７頭を含む３着内１８頭が桜花賞組。やはり王道を進んできた馬は強いということだが、今年の桜の女王スターアニスは血統面から２４００メートルに不安がある。２、３着馬も出走しないとなれば、大敗した馬の巻き返しに期待ができそうだ。

同期間で桜花賞４着以下からオークス馬券内に挽回した馬は、２４年１着のチェルヴィニアなど６頭。その全てに“桜花賞以前に重賞勝ち”という共通点がある。また、５頭は既に東京で勝っていた。この条件に当てはまるドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）に注目したい。

クイーンＣでは前のポジションから３３秒台の上がりを使い快勝。初の関西圏での競馬となった桜花賞は９着に敗れたが、萩原調教師が「現状では左回りの方が加速がつきやすい印象を受けた」と振り返るように、やや反応面が鈍かった。

また、栗東滞在していた１週前追い切りでは併せた相手にハッキリと手応えで見劣り、完調とは言えず。今回は追われて１馬身先着を果たしており、「前走時に比べても落ち着きがあって、折り合いもついています」と上積みが見込める。

母が札幌記念、香港Ｃを制したノームコアを思えば、距離延長に大きな不安はない。「体つきや跳びも大きいですし、精神面でも落ち着きが出ているので距離が延びるのはいいと思います」とトレーナーもプラスにとらえている様子。引き続きオークス４勝のルメールの手綱さばきも心強い。巻き返す条件はそろっている。（角田 晨）