（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

さあここからは「しずおか献立予報」をお伝えしていきます。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得の野菜をお値段とともにご紹介するコーナーです。さらにその野菜を使った簡単レシピもお伝えしていきます。ご紹介していただくのはこちら「スーパー田子重 西中原店」の増田店長です。さあ早速、気になるお野菜見ていきましょう。こちらです。「ズッキーニ」。





（松浦 悠真 気象予報士）ズッキーニですか…。（岩本 美蘭 アナウンサー）夏野菜の定番ですよね。このズッキーニが先週と比べてほぼ半額になっているそうなんです。（松浦 悠真 気象予報士）そんなに安くなっているんですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）夏にかけて旬を迎えるということで出荷量が増えているということなんですね。それでは今日も聞いていきます。澤井さん、ズッキーニの豆知識教えてください。お願いします。（スタジオ・澤井 志帆 アナウンサー）ズッキーニは、油と一緒に調理するとベータカロテンの吸収率が大幅にアップします。また、カリウムによるむくみ改善にも効果が期待できますので…松浦さん引き続きとってください。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね、ちょっとね最近…またむくんできちゃってね…そうなんですよ、もうちょっとシュッとしてるんですよ。（岩本 美蘭 アナウンサー）ということで販売価格も見ていきますよ。こちらです。きょうは「田子重 西中原店」で特売日だったということなんです。ということで106円で販売されていました。今後も旬が続くため、8月頃まではお手頃価格で旬のズッキーニをゲットできるそうですよ。それでは、そんなズッキーニを使った簡単レシピ見ていきましょう。こちらです。・ささっと簡単！「ズッキーニのカレー炒め」（松浦 悠真 気象予報士）カレー炒めは最高でしょうね。（岩本 美蘭 アナウンサー）材料はズッキーニ、塩、カレー粉、オリーブオイル。これだけでできちゃうんです。



（松浦 悠真 気象予報士）

シンプルですね。



（岩本 美蘭 アナウンサー）

はい、作り方も見ていきます、こちらです。まず両端を切り落として、その後に縦半分に切ってから7ミリ幅に切っていきます。そしてここでオリーブオイル、相性がいいですからね。…入れて、熱して油が馴染むまで中火で炒めていきます。その後に塩、カレー粉を加えて、さっと炒め合わせるだけ。もうこれだけでできちゃうんです。簡単カレー炒め…スタジオにご用意しました。それではご試食ください。



（スタジオ出演者 試食）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

皆さんも、ズッキーニを使った簡単レシピ、ぜひ試してください。以上「しずおか献立予報」でした。