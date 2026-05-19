出演者直筆サイン、宿泊者限定の抽選特典！ 和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」

記事ポイント 2026年6月20日・21日の2日間、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールド和歌山公演が開催されます市内宿泊者を対象に、抽選で出演者の直筆サイン入りパンフレットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になる特典も設けられています 2026年6月20日・21日の2日間、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールド和歌山公演が開催されます市内宿泊者を対象に、抽選で出演者の直筆サイン入りパンフレットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になる特典も設けられています

プリンスアイスワールドが、2026年6月に和歌山で開催されます。

会場となる和歌山ビッグホエールでは2日間にわたって公演が行われ、和歌山市役所 観光課が公演にあわせた4つの特別企画を展開します。

市内宿泊者向けの抽選プレゼントから、和歌山グルメが楽しめるキッチンカーマルシェ、チケット提示による割引特典まで、公演と組み合わせて和歌山の食・土産・文化を体感できる内容が揃っています。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」





開催日：2026年6月20日(土)・21日(日)会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：073-435-1234（和歌山市役所 観光課）／kanko@city.wakayama.lg.jp

プリンスアイスワールド和歌山公演は、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、和歌山ビッグホエールで開催されます。

和歌山市役所 観光課が実施する特別企画は全4種類で、公演チケット保有者や市内宿泊者を対象にしたキャンペーンが公演期間にあわせて展開されます。

企画の内容は、宿泊者限定の直筆サイン入りパンフレット抽選、出演者控室への和歌山物産コーナー設置、会場外広場でのキッチンカーマルシェ、和歌山市観光土産品センターでのチケット提示割引の4つです。

公演観覧と組み合わせることで、氷上パフォーマンスと和歌山ならではの食・土産の両方を1日で体験できます。

市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演開催日に和歌山市内の宿泊施設に宿泊した方を対象に、和歌山ビッグホエール会場内の観光案内所ブースで応募受付が行われます。

応募者の中から抽選で、出演者による直筆サイン入りパンフレットが当たります。

数量限定のため当選者のみへのプレゼントとなり、キャンペーン詳細は和歌山市公式ホームページに掲載されています。

和歌山物産コーナーと出演者PR





和歌山ならではのスイーツ・加工品・農産品など多彩な特産品が並ぶ「和歌山物産コーナー」が出演者控室内に設置されます。

出演者に提供される和歌山産品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェおよび和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

キッチンカーマルシェ





公演開催日、和歌山ビッグホエール会場外広場でキッチンカーマルシェが開催されます。

和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューをはじめ、軽食やスイーツなど幅広いメニューが提供されます。

出演者控室に提供される和歌山産品の一部商品も会場外で販売される予定で、公演観覧のあとにそのまま和歌山の味を楽しめます。

和歌山市観光土産品センター 10%割引特典





和歌山市観光土産品センター（和歌山市一番丁3番地、営業時間：午前9時〜午後6時）では、2026年6月19日(金)から21日(日)の3日間にわたり、公演チケットを提示した方を対象に10%割引特典が実施されます。

出演者に提供された和歌山産品の一部商品も取り扱っており、公演観覧の記念品として和歌山ならではのお土産を購入できます。

公演チケットを持っていれば観劇前日の6月19日(金)から土産品センターの割引が適用され、公演と前後した3日間を和歌山観光で充実させられます。

直筆サイン入りパンフレットの抽選は数量限定のため、市内宿泊プランと組み合わせると見どころが広がります。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」の紹介でした。

よくある質問

Q. 市内宿泊者限定プレゼントキャンペーンの応募場所はどこですか？

A. 和歌山ビッグホエール会場内の観光案内所ブースで応募受付が行われます。

対象日に和歌山市内の宿泊施設に宿泊していることが条件で、当選者には出演者の直筆サイン入りパンフレットが贈られます。

数量限定のため、当選者のみへのプレゼントとなります。

Q. 和歌山市観光土産品センターの割引が受けられる期間はいつですか？

A. 2026年6月19日(金)から21日(日)の3日間が対象です。

公演チケットを提示することで10%割引が適用されます。

営業時間は午前9時から午後6時で、所在地は和歌山市一番丁3番地です。

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