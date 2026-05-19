TOMORROW X TOGETHER、ライブビューイング前にコメント動画到着 来場者特典も公開
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』愛知・IGアリーナ（24日）公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。それに先立って、メンバーからのコメント動画が公開された。
【動画】TOMORROW X TOGETHER、ライブビューイング前にコメント動画
同公演は、デビュー7周年を記念したもの。日本国内では、4都市8公演で開催する。その皮切りとなるIGアリーナの24日公演は、全国の映画館で同時に楽しめるライブビューイングが行われる。
また、来場者特典として配布する「オリジナルポストカード（2枚セット／全5種ランダム）」の画像も到着。生バンドの演奏に加え、メンバーのソロ曲カバーや7年間の軌跡を辿るセットリストが予定されており、その迫力と臨場感をリアルタイムで楽しめる。
【動画】TOMORROW X TOGETHER、ライブビューイング前にコメント動画
同公演は、デビュー7周年を記念したもの。日本国内では、4都市8公演で開催する。その皮切りとなるIGアリーナの24日公演は、全国の映画館で同時に楽しめるライブビューイングが行われる。
また、来場者特典として配布する「オリジナルポストカード（2枚セット／全5種ランダム）」の画像も到着。生バンドの演奏に加え、メンバーのソロ曲カバーや7年間の軌跡を辿るセットリストが予定されており、その迫力と臨場感をリアルタイムで楽しめる。