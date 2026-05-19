日本経済を支える「輸出」。いま、輸出の「優等生」といわれ始めたのが日本茶です。そのお茶の包装にも中東情勢の影響が出始めました。

収穫の最盛期を迎えた日本有数のお茶どころ、静岡県。

杉本農園 杉本芳樹さん

「（Q.これがいわゆる一番茶？）そうですね、値段的にも単価が高い」

日本茶はこの5年で輸出額が4倍以上に急増し、「輸出の優等生」ともいわれています。

しかし、その「優等生」にも中東情勢の影響が…

杉本農園 杉本芳樹さん

「包装資材も今までは注文すればすっと入ってきたが、『なかなかすぐに入らないよ』と値段も全然変わってしまって」

日本茶の包装で国内トップシェアを誇る企業をたずねると…

記者

「インクのにおいがすごい」

吉村 田中祐輔 生産部次長

「ここの部分は溶剤を使っている、シンナー臭というか…」

風味が落ちるのを防ぐため、日光や湿気を遮る素材が不可欠な日本茶の包装。

ただ、袋に使われる素材の9割以上がナフサなど原油由来で製造コストが急増しています。

吉村 田中祐輔 生産部次長

「仕入れ価格は大体2割〜3割、今までより上がってしまって」

この会社では、フィルムだけではなく、パッケージ印刷に欠かせないインクに使う溶剤なども調達が不安定に。やむをえず、先月、およそ20％の値上げを決めました。

吉村 橋本隆生 社長

「（原材料は）結構な額を毎月仕入れているので、本当に数％上がるだけで数千万とか1億上がってしまう」

きょう発表された1月から3月期のGDP。2期連続のプラス成長は維持したものの、緊迫化する中東情勢の影響が今後、表面化するとみられています。

実際に、日銀が先月公表した調査結果では、中東情勢を背景に「景気の先行き」については、▼製造業では5ポイント、▼非製造業では8ポイントの悪化が見込まれています。

吉村 橋本隆生 社長

「長期化するというのはどうしても避けられない道かなと。景気減速みたいな形にはならないでほしい」

こうした中、食品業界ではすでに、パッケージを白黒に切り替えたり、イラストを減らしたりするなど、インクや溶剤のコストを抑える動きが急速に広がっています。

収束が見通せない中東情勢は、本格的な夏も近づく日本の大きな重しとなりそうです。