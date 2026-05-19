◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日 両国国技館）

12場所ぶりに大関に復帰し、2場所連続優勝を狙う大関・霧島（30＝音羽山部屋）は結びで大関経験者の西前頭5枚目・正代（24＝時津風部屋）にはたき込みで敗れて2敗に後退した。

立ち合い真っすぐ当たり、左ののど輪で攻勢に出たが、回り込まれてはたかれ、土俵に手をついた。

9日目の若元春戦で土俵の外に転落した際に額から流血。この日は額に大きな絆創膏（ばんそうこう）を貼った状態で臨んだが、痛恨の黒星となった。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭5枚目の若元春（32＝荒汐部屋）に快勝し、連敗を5で止めて3勝目を挙げた。左を差して力強く前に出て寄り切った。

今場所で霧島、琴桜の2大関を破っている西前頭4枚目の豪ノ山（28＝武隈部屋）は新関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）を引き落としで下して8勝目を挙げた。激しい攻防の末に土俵際まで追い込まれたが、最後は右足だけで残り、白星をもぎとった。

小結・若隆景（31＝荒汐部屋）は新関脇の熱海富士（23＝伊勢ヶ浜部屋）を下して勝ち越した。立ち合い左前まわしをとり頭をつけて攻勢に出る。途中、右手をかかえられて小手に振られ守勢に回る場面もあったが、最後は体を入れ替え、下から圧力をかけて寄り切った。

10日目を終え、優勝争いは霧島、若隆景、豪ノ山、東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）、東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）、東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤島部屋）の6人が並ぶ大混戦となった。