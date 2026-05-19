◇MLB パドレス1-0ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)

ドジャースのロバーツ監督が7回107球の力投を終えた山本由伸投手について語りました。

山本投手は初回にソロホームランを被弾するものの、2回4回6回と三者凡退に抑える好投。7回107球を投げ、3安打(1本塁打ふくむ)、8奪三振、2四球、1失点。しかし打線の援護はもらえず山本投手に4敗目がつきました。ここまで9先発で３勝4敗、防御率3.32としています。

試合後ロバーツ監督は「山本の自信についてはあまり心配していません。彼はここ数試合、彼自身の基準ではあまり良い出来ではありませんでしたが、今夜は本当に良い投球をしたと思います。ただ、勝ち負けもありますし、チームとしても彼を助けるために点を取らなければなりません。だから、今夜の少し不安定だった初回の後に彼が立ち直って、あのように投げてくれたのを見られたことは良かったです」と山本投手の好投をたたえます。

6イニングを終えすでに94球を投じていましたが、7イニングに向かわせたことについて「少し考慮はしましたが、彼にはもっと可能性があると感じていました。私たちが無失点でイニングを終えられたのはとても大きなことでした」と語りました。