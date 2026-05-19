初めて靴を履いたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で224万1000回再生を突破し、「ぎこちなくてかわいい」「史上初の犬タップダンサーw」「覚悟決めてるの笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めて『靴』を履いた犬→動かないので『こっちまでおいで』と呼んだ結果…思わず笑う『歩き方』】

初めての靴にフリーズ！？

Instagramアカウント「macarooon._04」の投稿主さんは、ウエストハイランドホワイトテリアの『マカロン』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

災害時への備えや肉球保護のため、マカロンちゃんは「犬用の靴」を練習することになったそうです。しかし、初めて履く靴の感触にかなり驚いてしまった様子。靴を履かせてもらった直後は、その場でピタッと固まり、立ったまま動かなくなってしまったのだとか。まるで「なにこれ…足が変…！」と戸惑っているような表情だったそうです。

そこで投稿主さんは、「おいで～！」と優しく呼んでみることに。すると、マカロンちゃんは意を決したように動き始めたといいます。

ぎこちない歩き方にクスッ

ところが、その歩き方が予想以上にぎこちなかったのだとか。マカロンちゃんは、足をバタバタと高く持ち上げながら、一歩ずつ慎重に前進。まるでタップダンサーのような独特な動きになってしまい、その可愛さに投稿主さんも思わず笑ってしまったそうです。

本人は真剣そのものなのに、どこかコミカルな姿がたまらなく愛おしいマカロンちゃん。ちなみに現在は、練習を重ねたことで靴にもすっかり慣れ、上手に歩けるようになったそうですよ♡

この投稿には、「頑張って歩いてんの可愛いすぎ」「歩き方忘れてしまったのかな？」「私の犬もそんな感じになってましたw」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「macarooon._04」には、他にもマカロンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「macarooon._04」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。