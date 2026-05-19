大雨による冠水被害を想定した訓練が北秋田市の小学校で行われました。



参加した児童が、警察官とともに命を守るための行動を確認しました。



訓練は、梅雨の時季を前に防災への意識を高めてもらおうと北秋田警察署が企画しました。



参加したのは鷹巣東小学校の全校児童65人です。



訓練前の点呼

「警備課長に注目！（敬礼）」



まずは警察官だけで、訓練を行いました。



中心となったのは災害が発生した際、実際に現場へ駆け付ける、若手の警察官たちです。





大雨で冠水した地域に取り残された住民を、ゴムボートを使って救助する手順を確認しました。冠水した場所では、濁った水で足元が見えにくくなるため、棒などで安全を確認しながら進みます。マンホールや側溝のフタが外れていれば、転落するおそれがあります。水の中の警察官「助けてー！（浮き輪到着）あー助かったー」水の中にいる人を救助用の浮き輪で助け出す訓練も行いました。北秋田警察署 警備課 嶋田裕介課長「フリスビーみたいに投げちゃうと、風の影響で飛ばされてしまう可能性が高いです。なので浮き輪を投げる際は縦に投げるようにしてください」児童も参加して、正しい浮き輪の投げ方と浮き輪を使った救助方法を確かめました。救助用の浮き輪がないときは、ペットボトルで代用することができます。5分の1程度まで水を入れたペットボトルを浮き輪と同じように投げ入れます。6年生「きょう言われた対策とかを覚えておいて、いつ起こるかわからない災害に備えたいです」6年生「命を守るために、すばやく自分で考えて行動する」嶋田裕介課長「県民の皆さま方においては気象情報を早めに把握し早めの避難、もし避難できない場合は（建物内で）垂直避難、垂直避難した後に警察・消防への通報をお願いします」県内では去年まで、4年連続で大雨による大きな被害が発生しています。児童たちは、いざという時に大切な命を守るための行動を確認しました。※5月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします