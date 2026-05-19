飼い主さんのMacBookについているAppleマーク。それを見たわんこが「どうしても食べたい」と予想外の行動をとり……。TikTokにその激しい攻防戦が投稿されると、記事執筆時点で215万回以上も再生されており、「めーーーーちゃ可愛くておもしろいww」「短い足で頑張ってるの可愛すぎ」といった声が寄せられました！

【動画：『マジでやめて』MacBookをいじっていたら、犬が『Appleマークを食べれる』と勘違いして…激しい攻防戦】

Appleマークが食べたい犬

TikTokアカウント「モヒカンダックスのラル子（@panamin）」さまは、ダックスフンドの「ラル」ちゃんの日常を紹介しているアカウントです。

この日、パソコンで作業していた飼い主さんの元に、ラルちゃんが近寄ってきたのだそう。すると、飼い主さんが使っていたMacBookをジーッと見つめたかと思えば……

なんと、突然MacBookについているAppleマークを激しく引っ掻き出したというラルちゃん！もしかして、美味しそうに見えてしまったのでしょうか。

「取れないよ、それ」と飼い主さんが制しても……

どうしても諦められないラルちゃん。そのままAppleマークを見つめていたかと思えば、やっぱり引っ掻き始めてしまうのだそうです。

激しい執着に飼い主も困惑

その後もどうにかしてAppleマークを剥がそうと奮闘するラルちゃん。ここまでくると、「食べたい」「美味しそう」というよりも、意地になっているように見えます（笑）

そして、さらに激しさを増すラルちゃんの攻撃！

なんと両足を使ってAppleマークを剥がしにかかったのです！すでに飼い主さんのMacBookのAppleマーク周りはボロボロ……。この非常事態に、飼い主さんも涙声で「ね～え～！」「食べられないってば！」と必死に声をかけるのでした。

最後は諦めて…

そして、Appleマークへの執着が止まないラルちゃんに、とうとうお叱りの言葉が……

なんと、お母さんが遠くから「ねぇ！」と少し大きめに声をかけただけで、ピタッと動きが止まったラルちゃん。ジーっと遠くにいるお母さんを見て……

なんと、引っかくのはやめて、Appleマークをぺろぺろし始めたではありませんか！どうやらお母さんのひと声が強く効いたようです！さすが！

ラルちゃんのAppleマークへの強すぎる執着心は、TikTok上でも話題になりました。コメント欄には「めーーーーちゃ可愛くておもしろいww」「短い足で頑張ってるの可愛すぎ」「やべって顔してんのかわいい笑」などの声が寄せられています。

そんな可愛らしいラルちゃんの暮らしは、TikTokアカウント「モヒカンダックスのラル子（@panamin）」さまでご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@panamin」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。