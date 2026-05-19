いぶりがっこを使ったバーガーなどを提供するキッチンカーが先月から横手市を拠点に活動を始めました。



運営しているのは横手市と湯沢市出身のいずれも31歳の男性3人です。



一度は県外に就職したものの、それぞれふるさとに戻り、協力して事業を始めたばかりの3人を追いました。



岩手との県境にある横手市山内。



いぶりがっこづくり初心者の男性がいます。





「（いぶりがっこを切る）甘いかも。おいしい。」「明らかに違うよね」「違う。おいしいかも」この日は、人生2回目の樽開けです。村岡亮さんは、元陸上自衛官。県外の駐屯地で9年間勤務した後に退職。おととし、生まれ育った横手市に帰ってきました。村岡さんと一緒に作業をしているのは小川翔太さん。ふたりは横手清陵学院高校の同級生です。小川さんは、東京でサラリーマンをしていましたが、3年で退職しふるさとに戻ってきました。2人とも、せっかく帰ってきたんだからふるさとの伝統食を広める仕事をしてみたい。同じく高校の同級生 阿部哲也さんと3人でお金を出し合ってキッチンカーを購入。「（ドアを開ける音）自分の城じゃないですけど、自分のいい商売道具というか、それができたなという感じで、まあワクワクでもあり、ちょっと不安もありつつみたいな感じでしたけど」キッチンカーで提供するメニューは3人で考えました。メインの材料は、もちろん、村岡さんがつくるいぶりがっこです。刻んだいぶりがっこをたくさん入れたコロッケ。添えるのは、いぶりがっこの食感を最大限にいかしたタルタルソース。受け継がれてきたふるさとの食文化を身近に感じてほしい…。3人の思いが詰まった試作品が出来上がりました。「パッとこうのぞいてくれたら、いぶりがっこ入ってるじゃんって思ってくれそう」「おいしい」「食べたときにポリポリするし、くん製の感じも香るしってところが、このバーガーが一番、自分たちのメニューの中では表現できてるかなと思うので、自信持って出したいなと思います」初めて構えた、自分たちの“城”。小川さんの姉、成美さんが応援に駆けつけました。「撮りま～す」村岡さん、これ、動画じゃなくて写真ですよ。「インスタあげちゃうよ。注文受けてもいい感じよね」「これどうやって盛る？」「下に敷く」「いらっしゃいませ～。いぶりがっこです。いかがでしょうか」人にモノを売る仕事は、当たり前だけど…、甘くない…。「いらっしゃいませ。いぶりがっこのご試食いかがですか？」お客さんが来ないなら、自分たちで呼び込もう！「どうぞいぶりがっこのご試食いかがですか？いぶりがっこから自分たちでつくっているので」「おいしいね」「ありがとうございます」初めて…お客さんがやってきた！「コロタルバーガー3つ。バーガー3つお願いします」「ありがとうございます」何事も、一度歯車が回りだすとどんどん進む。不思議なものです。3人がつくったバーガー、いかがでしょう？「このバーガーのやつとか、中に入ってる食感もすごいしっかりしてたので、想像以上。おいしかったです」社会人になって悩んだこともあった。だからこそ今は、やりたいことに全力で向き合おう。楽しく生きる道は、ひとつだけじゃないはずだから。※5月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします