バスケットボール、秋田ノーザンハピネッツの選手が大仙市の高校生とサキホコレの田植えを行いました。



収穫の時期には新たなシーズンの開幕を迎えるハピネッツ。



参加した選手は泥まみれになりながら秋の豊作と、チームの飛躍を願いました。



サキホコレの田植えを行ったのは、大仙市の大曲農業高校の1年生147人と、



秋田ノーザンハピネッツの岩屋頼選手と堀田尚秀選手です。





選手2人「このへん？」「えーなんではだしじゃないんですか！？」「はだしちゃうやろ」ともに大阪出身で、3月に早稲田大学を卒業した2人。もちろん田植えは初挑戦です。ハピネッツを応援するとともに、サキホコレをPRしようと行われているこの取り組みは今年で6年目です。収穫の時期には新たなシーズンの開幕を迎えるハピネッツ。実りの秋を迎えるための、はじめの一歩の大切さを体で感じました。岩屋頼選手「この1列でこんだけ苦労すんねやったら、まじこの広い田んぼやるやって 考えたら文明の利器ですね。機械ができたというのはすごくありがたいなって感じました」堀田尚秀選手「地域でプレーする以上はこの地域の人たちのために勝利届けたいと思うんで、こうやって身近に触れあうことができてより自分のプレーにもかえていけるようにやっていきたい」収穫したサキホコレはチームに贈られ、選手たち自身の力となります。選手2人「だいじょうかなほんま」「ほんまに帰れへんわ」※5月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします