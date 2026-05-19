ブリーダーさんが3匹の赤ちゃん犬を見守っていたら、次々に甘えにきて…？赤ちゃん犬たちがお膝を取り合う光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破しています。

【動画：人間が好きすぎる『生後35日の子犬たち』→座っていたら、みんなで近づいてきて…尊すぎる『膝の上を取り合う光景』】

人間が大好きな赤ちゃん犬たち

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、柴犬専門犬舎「武蔵照陽荘」で生まれた赤ちゃん犬たちの日常が投稿されています。ご紹介するのは、生後35日の赤ちゃん犬3匹がブリーダーさんとふれあう様子です。

この日、ブリーダーさんは床に座って、赤ちゃん犬たちの様子を見守っていました。すると人間が大好きな3匹が「遊ぼう！」「構って～」と次々と寄ってきたそう。人懐っこくて甘えん坊なところが可愛くて、キュンとせずにはいられません。

お膝の取り合いスタート！

飽きっぽい赤ちゃん犬たちは、すぐにブリーダーさんのそばを離れて遊び始めたそう。ところが1匹が「やっぱりもうちょっと甘えたいな」とばかりに戻ってきて、ブリーダーさんの足の上にちょこんとお座りしていたら、もう1匹も「僕にも構って」とやってきたとか。

そして2匹ともブリーダーさんのお膝の上に乗ったかと思うと、「ここは僕の場所だ！」「いや、僕のだよ！」と争いがスタート。「邪魔だ！お膝から降りろ～っ」と、相手の首についているタグを引っ張っているうちに壊してしまう場面も。

可愛すぎる争いにほっこり

ようやく争いがおさまったかと思いきや、今までお母さん犬と遊んでいた子もブリーダーさんのもとにやってきて、再びお膝の取り合いがスタートしてしまったそう！ぬいぐるみのようにコロコロしている赤ちゃん犬たちが、「どけ～」「やだーっ」と揉み合っている光景は、なんとも平和で微笑ましいです。

そして最終的に争いに勝利した1匹は、「してやったり！」と満足そうな表情でお膝の上を占領していたとのこと。赤ちゃん犬たちの可愛い争いは、たくさんの人をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「みんな天使」「本当に可愛いくて癒されます」「自然に顔が綻んでいます」「どの子も幸せしか知らずに生きて欲しい…」といったコメントが寄せられています。

柴犬の赤ちゃんたちの可愛い姿や尊い日常にもっと癒されたい方は、YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。