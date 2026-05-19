県内は2日連続「真夏日」に 新潟市秋葉区で32.6℃ことし一番の暑さ 24日頃からかなり気温高くなる予想《新潟》
19日の県内は気温が上昇し各地で2日連続の「真夏日」となっています。
19日午後3時現在、新潟市秋葉区新津では平年より10℃高い32.6℃、新潟市西蒲区巻で31.1℃、魚沼市小出で31.0℃など県内9地点で日中の最高気温が30℃以上の「真夏日」となっています。
7月中・下旬並みの暑さとなっているところが多く県内に28ある観測地点のうち15地点でことし最高の気温となっています。
新潟地方気象台が18日に発表した「高温に関する早期天候情報（北陸地方）」によりますと、24日頃から5日間の平均気温が平年より2.2℃以上高くなる見込みです。
新潟県を含む北陸地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、20日頃までと、24日頃からはかなり高くなる可能性があります。
20日は、高気圧に覆われますが天気は下り坂に向かう予想です。前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、晴れのちくもり夜遅くは雨となる見込みです。気温は20日まで高い状態が続きますが、21日には平年より低くなる見込みです。その後は23日に「夏日」が見込まれています。熱中症対策などにも十分注意してください。
※画像：気象庁ホームページより