『MOTHER2 ギーグの逆襲』をテーマにした「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」が、6月6日より順次発売されることが発表された。価格は1回790円（税込）で、ローソンやNintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで取り扱われる。

【画像あり】ゲームに登場していたドット絵やセリフがグッズに ラインナップ一覧

あわせて、6月4日からは「生活のたのしみ展2026」での先行販売も実施される。

ラインナップはA賞からH賞、ラストワン賞までの構成。

A賞「どせいさんのルームライト」は、どせいさんのおうちをモチーフにした約14cmのルームライトで、ベッドサイドや玄関でのディスプレイに適した大きさとなっている。

B賞「ほんとにつかえるプレゼントボックス」は、ゲーム内に登場する「プレゼントボックス」を実用アイテムとして再現した約13cmサイズの箱で、おやつや小物の収納に使用できる。

C賞「まちのおみやげガラスマグカップ」は全5種から選択可能で、ハッピーハッピー村、スリーク、ドコドコ砂漠、フォーサイド、マジカントをそれぞれイメージしたデザイン。耐熱仕様で電子レンジにも対応し、底面にはグラデーションやオーロラカラーがあしらわれている。

D賞「おみせのランチバッグ」は、マッハピザ、ママメイドバーガー、パン屋さんの紙袋をイメージした約18cmのランチバッグ全3種で、上部はファスナー仕様。レシート風デザインのステッカーが1枚付属する。

E賞「ウィンドウ なまえマーカー」は、ゲームウィンドウをデザインに取り入れた約6cmのなまえマーカー全4種。付属のA6ステッカーで名前や誕生日、必殺技などのカスタマイズが可能だ。

F賞「げんきのおともアイテム」は、病院やパワーアップアイテムをモチーフにした全4種で、お薬ケース2種、おくすり手帳ノート、診察券柄ポーチで構成される。

G賞「べんりなラバーアイテム」は全6種。「たかいみず」「どせいさんのコーヒー」「グミぞくのおちゃ」をイメージした約28cmのラバーバンド3種と、パン袋やしおりに使えるクリップ3種がラインナップされている。

H賞「おもいでいっぱいステーショナリー」は、切手風シール、敵キャラクターのメタルクリップ、立体メモの全8種から選択可能。

ラストワン賞「だきしめる どせいさんぬいぐるみ」は約30cmのぬいぐるみで、サイドに手を通して抱きしめられる仕様となっている。

あわせて、ダブルチャンスキャンペーンも実施される。C賞「まちのおみやげガラスマグカップ」の全種セットが50名にWEBで当たる内容で、キャンペーン期間は発売日から2026年9月末日まで。くじ券から応募できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）