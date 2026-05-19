なぜ阪急は特別なのか　久野知美『阪急電鉄とファン大研究読本』刊行

久野知美が著者を務める『阪急電鉄とファン大研究読本』が、5月18日にカンゼンより発売される。

【写真】スペシャル鼎談「ここがすごいよ！阪急」

本書は、久野が手がける鉄道本シリーズの第6弾。阪急電鉄の全面協力のもと、関西私鉄でひときわ特別な存在感を放つ阪急のブランド力をマニアックに掘り下げる一冊となる。これまでに『鉄道とファン大研究読本』『京急とファン大研究読本』『東京メトロとファン大研究読本』『東急電鉄とファン大研究読本』『近鉄とファン大研究読本』が刊行されている。

構成は全3章。第1章「徹底取材！安心と安全を支える車庫の仕組み」、第2章「徹底調査！阪急電鉄のこだわりと魅力」、第3章「妄想鉄道の旅」が収録される。久野による車庫訪問記や、阪急電車館館長・藤田雅之へのグッズ編インタビューも掲載される。

そのほか紙面ではフリーアナウンサーの赤江珠緒、サクソフォン奏者の上野耕平が登場。赤江と上野のインタビューに加え、鉄道ライターの伊原薫と久野、ホリプロマネージャーの南田裕介による鼎談も収録される。

監修は南田裕介、レールウェイ プロデューサーは阪急電車館館長の藤田雅之が務める。久野はフリーアナウンサーとして「タモリ倶楽部」「鉄オタ選手権」などに出演し、国土交通省認定『日本鉄道賞』選考委員なども務める女子鉄アナウンサー。南田は日本テレビ「笑神様は突然に…『鉄道BIG4』」の一人としても知られる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）