“じゃがりこ愛”が止まらない、30周年記念公式ブック登場　本物そっくりのポーチ付き

人気スナック「じゃがりこ」の発売30周年を記念した公式ブランドムック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が、2026年5月19日に宝島社より発売された。

【写真】「じゃがりこ」本物そっくりのポーチ/a>

本誌は、2022年に発売された前作に続く公式ブランドムックで、本物そっくりのポーチが付属する。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの「じゃがりこ」がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げた。文房具やガジェット、コスメなどの小物を収納でき、日常使いにも適した仕様となっている。

さらに、着脱可能なじゃがりこチャームと、じゃがりこ総柄のオリジナルストラップが付属。ポーチに付けるほか、バッグやスマートフォンに付けて楽しむこともできる。

誌面では、SNSでも人気を集めているじゃがりこのアレンジレシピを紹介。「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作〈じゃがりこのミニキッシュ〉を含む、手軽に楽しめるレシピを掲載する。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識も収録した一冊となっている。

今回の発売により、本書ブランドムックシリーズは累計発行部数17万部を突破する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）