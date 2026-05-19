自身に好意を寄せている知人男性から現金60万円あまりをだまし取ったとして、住居不定・無職の女（21）が逮捕されました。

警察によりますと、女（21）は岡山県玉野市の会社員の男性（32）に、風俗店の寮費や借金返済の名目などで現金をだまし取ろうと考え、昨年（2025年）1月13日、男性に対してSNSで



「店に寮費などを払えないと言ったら警察に行かれて長くなった。23万4560円。助けてほしい」

「どん底に落ちて、そんな中で男性（32）に一目ぼれした」

「お金を返した後は、ずっと男性（32）のために色々したい」などと





嘘のメッセージを送信し、6回にわたり現金あわせて60万4000円を女（21）の口座に振り込ませだましとった詐欺の疑いが持たれています。

昨年（2025年）5月30日に、男性（32）からの被害届を受け、岡山西警察署が捜査を行った結果、女（21）の容疑を特定し、きょう（19日）福岡市博多区で女（21）を逮捕したものです。

犯行当時、女は風俗店の従業員で男性は店の利用客の関係でした。調べに対して女（21）は「全て間違いありません」と容疑を認めています。警察は犯行の動機など調べを進めています。