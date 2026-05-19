『ニンテンドードリーム』7月号に33曲入り“神サントラCD”付録　宮本茂インタビューも掲載

任天堂専門誌『Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム）』2026年7月号が、5月21日に発売される。

【写真】33曲を収録したゲームミュージックCD

今号の付録は、Nintendo Switch 2／Switchのゲーム13タイトルから33曲を収録したコンピレーションCD。初音源化曲を多数含み、収録時間は約74分にわたる。誌面では付録CD連動特集「とことん楽しむゲームミュージック」として、収録13タイトルを1ページずつ紹介。作曲者・開発スタッフのコメントを掲載しており、その部分を切り取ることでCDのブックレットが完成する仕掛けも盛り込まれている。

誌面ではシリーズ初のスピンオフとなる『スプラトゥーン レイダース』について、主人公メカニックの能力やすりみ連合の3人について紹介する。『ヨッシーとフカシギの図鑑』ではゲーム内の生き物の生態や、編集部員が命名した名前を掲載。『Star Fox』では『スターフォックス64』のフルリメイクとなる本作の世界観と、リメイクで新しくなった部分を解説。『トモダチコレクション わくわく生活』では、住人が増えた島作りのアイデアを実体験を交えて紹介している。

注目企画は、任天堂・宮本茂のインタビュー。公開中の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、マリオの生みの親であり同作のプロデューサーも務める宮本が語っている。

そのほか『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の開発スタッフ3名へのインタビュー、『Fit Boxing 3 Your パーソナルトレーナー-』の新トレーナー「クロガネ」役を担当した声優・杉田智和へのインタビュー、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』のキャラクターについてバンダイナムコスタジオ・岩本稔が語る企画などを掲載。新作紹介コーナーでは『冒険家エリオットの千年物語』『アレサ COLLECTION 1993-1995』『TATSUJIN EXTREME』などを取り上げている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）