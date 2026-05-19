権藤将輝『BAR90′s』ペーパーバック版発売　90年代J-POPを軸に“挫折”と“再生”を描く長編小説

神戸在住の作家・権藤将輝による長編小説『BAR90's 90年代J-POPで人生を再起動する夜』のペーパーバック版が、5月24日に一般社団法人舫知社より発売される。

【写真】『BAR90's 90年代J-POPで人生を再起動する夜』書影"

本作は、90年代J-POPをモチーフに“挫折”と“再生”を描く長編小説である。人生に行き詰まり、傷つき、居場所を失った人々が、不思議な力を持つバーテンダーによって“90年代”へと導かれる物語が綴られる。

登場するのは、小説家になれないフリーライター、不倫相手に捨てられた独身女性、窮地に陥る政治家、会社を倒産させ余命わずかな元経営者など。彼らは90年代J-POPの楽曲とともに、「あの頃」の自分と向き合いながら、人生を立て直すための何かを見つけていく。「過去は、今を生きる原動力になる」が本作のテーマとなっている。

また、1995年の阪神・淡路大震災を経験した神戸の作家と、神戸の出版社によって生み出された作品でもある。POD（プリントオンデマンド）出版に特化した舫知社から刊行され、販売はAmazon、楽天ブックス、三省堂書店オンデマンドYahoo!ショッピング店にて行われる。書店店頭での一般流通は行われない。電子書籍版は7月頃発売予定。

著者の権藤将輝は1983年、神戸市生まれ。関西学院大学社会学部卒。広告代理店やWEB制作会社勤務を経て2015年に独立し、同時期に小説執筆を開始した。著書に『BAR90's』『おばけのリベンジ』、神戸の須磨・塩屋を舞台にした絵本『スマバレイの錆びれた時計塔』などがある。神戸生まれのゆるキャラ「かっぱ太郎」のマネージャー（株式会社かっぱ太郎 取締役）としてキャラクタービジネスも展開している。

本作には、音楽と旅のライター／選曲家の栗本斉、放送作家・ラジオパーソナリティのミラッキから推薦コメントが寄せられている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）