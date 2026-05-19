山形県酒田市の小学校では子どもたちが昔ながらの田植えに挑戦しました。伝統衣装に手作業での田植え。子どもたちはどのように感じたのでしょうか。

【写真を見る】「昔の人の大変さを知りました」児童が伝統衣装を着て昔ながらの田植えに挑戦 泥まみれで苦戦する姿も（山形・酒田市）

男子が身に着けているのは「すげがさ」。女子が身に着けているのは「はんこたんな」に「かすり」と呼ばれる伝統衣装です。

酒田市の南平田小学校では、子どもたちに地域や自然に親しみを持ってもらおうと、３０年以上前からこの田植えを行ってきました。

きょうは５年生３７人が１０アールの田んぼにつや姫の苗を一つ一つ丁寧に植えていきます。

今は機械を使うことがほとんどですが、昔は手作業で、この衣装を着て行っていた田植え。子どもたちは泥まみれになり苦戦しながらも友達と協力し合い、苗を植え付けていました。

■「おいしく育って欲しい」「泥が気持ちいい」

児童「楽しかったです。水に植えるところ」

児童「ちょうど地面が冷たくて気持ちよかった」「おいしく育って欲しい」

児童「昔の人の大変さを知りました。（衣装が）暑いです。おいしく育って欲しい」

児童「最初は泥は嫌だったが途中からどんどん泥が気持ちいいと思った。粘着性があってとても歩きにくかった。（泥だらけになって）最悪です。みんながおいしく食べられるおコメにしたい」

きょう植えられたコメは１０月に収穫し、親子行事でおにぎりにして味わうという事です。