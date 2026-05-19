Ｊ２藤枝は１９日、Ｊ２・３百年構想リーグ最終戦となるホームいわき戦（２３日）に向け、焼津市内で調整を行った。今季就任した槙野智章監督（３９）は「百年構想リーグで積み上げてきた集大成として、目指す方向のサッカーをホームで９０分間表現したい」と、勝ち点３を獲得しての３連勝を誓った。

ボールを奪う、ゴールを奪う、勝ち点を奪う、そして、ファン・サポーターのハートを奪うー。最終戦では就任会見から掲げ、追求してきた「ＵＢＡＵ（奪う）」の完成形を示す。特別大会では大卒ルーキーや世代別代表経験者ら若手を積極起用。正守護神だった北村海チディ（２５）の負傷離脱もあり、ＧＫは３選手が公式戦に出場するなど、各ポジションの競争も激化している。さらに走力や強度面の向上にも取り組み、チーム全体の底上げを図ってきた。

いわきとの前回対戦は３月１日のアウェー戦。ＭＦ菊井悠介（２６）が先制点を決め、一度は同点に追いつかれながらも、後半に明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）が決勝点を挙げて２−１で競り勝っている。ここまで１７戦で９勝８敗。ホーム戦では２勝６敗と苦戦しており、最後の白星は３月７日の磐田戦での１−１の末のＰＫ戦勝利で、９０分勝利は開幕２戦目の２月１４日松本戦（２〇０）までさかのぼる。槙野監督は「ホームで９０分勝利を多く見せられていないのは、ふがいなさも感じている。ただ、そこを意識しすぎると選手たちがプレッシャーを感じてしまう。まずは楽しみながら、リーグで積み上げてきた集大成を見せたい」と前を向いた。（伊藤 明日香）