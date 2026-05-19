漫画家・森川ジョージ、センス抜群な『ガンプラ』制作で大反響「スジ彫りもすごい…！」
漫画『はじめの一歩』で知られる森川ジョージ氏が、自身のXを更新し、自作のガンプラコレクションを紹介。大量のガンプラ写真を投稿し、ネット上で話題になっている。
【写真】センス抜群な色味！森川先生が制作したガンプラ「ゲルググ（キャノン）」
定期的にガンプラ写真を投稿しているが、今回は「【ゲルググ(キャノン)】プラモデルの箱を開けるまでゲルググキャノンという機体があることを知らなかったのだ」と驚き。
続けて「通常とキャノンと選択できるのでせっかくだからキャノンを。先輩方の作例がうますぎてアレやコレやを真似たりしてゴチャ混ぜになったのだ」「上から、後ろから。インファイト用の武器がなかったので薙刀を持たせたいと思い、2分割して肩に乗せたのだ。使う時は合体させて使う設定なのだ。作っている時は楽しいけど作り終わると粗さばかりが目立って落ち込むのだ。勉強勉強」と写真を複数枚公開した。
これにファンは「ビーム薙刀の２本装備がオリジナリティに溢れていますね。スジ彫りもすごい…！」「いやうますぎるだろこれ！流石に世界観と色合いを合わせるのが上手ですね」「色合いとか全体のまとめとかスゴイ上手いですよね。森川さんは。今回もカッコいいです」「うおおっ！めっちゃかっこいいです！色合いが廃墟とマッチしてグー！です！」などと反応している。
【写真】センス抜群な色味！森川先生が制作したガンプラ「ゲルググ（キャノン）」
定期的にガンプラ写真を投稿しているが、今回は「【ゲルググ(キャノン)】プラモデルの箱を開けるまでゲルググキャノンという機体があることを知らなかったのだ」と驚き。
続けて「通常とキャノンと選択できるのでせっかくだからキャノンを。先輩方の作例がうますぎてアレやコレやを真似たりしてゴチャ混ぜになったのだ」「上から、後ろから。インファイト用の武器がなかったので薙刀を持たせたいと思い、2分割して肩に乗せたのだ。使う時は合体させて使う設定なのだ。作っている時は楽しいけど作り終わると粗さばかりが目立って落ち込むのだ。勉強勉強」と写真を複数枚公開した。
これにファンは「ビーム薙刀の２本装備がオリジナリティに溢れていますね。スジ彫りもすごい…！」「いやうますぎるだろこれ！流石に世界観と色合いを合わせるのが上手ですね」「色合いとか全体のまとめとかスゴイ上手いですよね。森川さんは。今回もカッコいいです」「うおおっ！めっちゃかっこいいです！色合いが廃墟とマッチしてグー！です！」などと反応している。
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