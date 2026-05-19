4月下旬、大分県日田市の別荘に侵入し、カップラーメンや牛乳など食料品15点を盗んだ疑いで近くに住む無職の男（61）が逮捕されました。近辺では同様の事案が今年に入って相次いでいます。

邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、日田市天瀬町に住む無職の男（61）です。

男は4月19日午後2時から24日午後9時までの間に、佐賀市の会社役員の80代男性が持つ別荘に侵入し、カップラーメンや牛乳など食料品15点（時価3300円相当）を盗んだ疑いが持たれています。

持ち主の男性が24日夜に別荘に入ったところ「誰かが入って食料などが盗まれている」と警察に加入電話で通報して被害が発覚しました。

警察は4月28日、別件の住居侵入事件で逮捕していた男について調べを進める中でこの件についても容疑が固まったため、5月19日逮捕しました。

警察の調べに対し、男は「食べ物がほしかった」などと容疑を認めているということです。

警察によりますと、この別荘地では今年に入って同様の被害が相次いでいることから、男に余罪があるとみて調べを進めています。