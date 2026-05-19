歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。デビュー40周年での大けがを振り返る場面があった。

この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は昨年、歌手デビュー40周年を迎えた。

筋トレについて話が及ぶ中、森口は「私ね、去年足を骨折して、剥離骨折、足首を。で、5月の終わりに骨折して、松葉づえと車イスの生活をして」と昨年の大けがを回顧。「車イスは2カ月近く。それで、ずっとコンサートは座って。立てたのが10月。5月に骨折して10月にやっと立てて」とした。

「筋力が落ちて、リハビリを泣きながらしたよ。痛くて痛くて。痛いだけならいいんだけど、筋力を取り戻すの、この年齢で。40周年のアニバーサリーのいろんな企画を控えて、40年頑張ってきて、40年のアルバムを松葉づえを抱えながらマイクに向かう。“これ何の試練”“何の修行”と思いながら、もういろんな葛藤しながらの…」と振り返った。

手術は行わなかったといい、リハビリに取り組んだという森口。「最初は片足で全く立てない。自分の足じゃないような感じがして。（筋肉が全然）なくて、びっくりした。そこから、40周年のコンサートツアーを本当は去年の9月からだったんです。でそれを12月に延期してもらって。そこで立てたの。ちゃんと立ってアニバーサリーツアー第1章を終えた」と話した。