茶寮都路里 祇園本店

抹茶や茶葉の製造や販売を行う、1860年創業の老舗「祇園辻利」。1978年に、日本茶専門茶寮「茶寮都路里」をオープンしました。当時はコーヒー文化が広がり日本茶離れが進んでいて、5代目の「日本茶や宇治茶をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いのもと、作られたブランドなんだとか。

お店は現在、京都に2店舗、東京と大阪に1店舗ずつあります。ほかにはない抹茶本来の味を気軽に堪能できる場所として知られ、お店には3世代で訪れるお客さんもいるそう。老若男女問わず幅広い世代に愛されているブランドです。

茶寮都路里 大丸東京店

店頭のみでスタートを切りましたが、2020年のコロナ禍を経てオンラインでの販売を開始。オンラインでは「祇園辻利」の店頭で取り扱うお茶をはじめ、「茶寮都路里」のシェフが考案した抹茶スイーツ、茶器やコスメなど、幅広い商品を取り扱っています。

今回はオンラインで販売している商品のなかから、お店さながらのぜいたく気分を味わえるスイーツを3つ厳選してご紹介します。



「Petitパフェ（4個入）」4968円

まずご紹介するのは、オンラインショップで特に人気の「Petitパフェ（4個入）」です 。「茶寮都路里」の店頭でも大人気のパフェをおうちでも楽しんでほしいという職人の想いのもと生まれた「Petitパフェ」は、抹茶とほうじ茶の2つのフレーバーを楽しめます。



ご褒美CHECK

ひとつずつ手作業で作られている「Petitパフェ」。グラスから見える美しい層は、手作業だからこそ作れる繊細な技術。

冷凍状態でしっかりと梱包された状態で届きます。8時間ほど冷蔵庫で解凍してからいただきましょう。

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パフェを最後まで食べやすい、持ち手の長い専用のスプーンつき。解凍後すぐに食べられるのもうれしいポイントです。

抹茶フレーバーは、水尾柚子ピール、抹茶ホイップ、水尾柚子ゼリー、粒あん、抹茶ジュレ、抹茶ムース、水尾柚子ゼリー、バニラムース、抹茶ジュレの9層で構成されています。抹茶は層ごとに異なる品種を使用して、味の深みを出しているそう。

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ホイップやつぶあんは「茶寮都路里」で提供しているパフェに使っている素材と同じもの。お店の味を自宅で楽しむことができます。

パフェのいちばん上には水尾柚子ピールをトッピング。食べてみると、柚子の香りがふわっと口いっぱいに広がります。濃厚な抹茶や甘いつぶあんにさっぱりとしたアクセントが加わり、満足感がありつつも軽やかにいただくことができます。

ほうじ茶フレーバーは、オレンジピール、ほうじ茶ホイップ、ほうじ茶とオレンジピールのジュレ、粒あん、ほうじ茶ジュレ、ほうじ茶ムース、ほうじ茶とオレンジピールのジュレ、京碾ききなこムース、ほうじ茶ジュレの9層。パフェの上で金箔がキラキラと輝いていて、見た目からも特別感を感じます。

香ばしいほうじ茶の味わいと、オレンジピールのジュレの苦味と酸味が見事にマッチした大人の味わい。食べ進めると、京碾ききなこムースのほのかな甘味を感じます。スプーンですくう場所によって味わいが変わるのも、パフェならではの楽しさです。



「白玉むうす（4個入り）」3558円

濃厚なムース生地と白玉を存分に楽しめる「白玉むうす（4個入り）」3558円。「Petitパフェ」よりも小ぶりなサイズで、ちょっとだけ甘いものが食べたいときにぴったりな一品です。味は抹茶、ほうじ茶の2種類がセットになっています。

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「白玉むうす」も、職人がひとつずつ手作業で作っています。なめらかな口当たりと、冷凍食品とは思えないモチモチとした白玉の食感が人気！

抹茶味は、ジュレとムースに「祇園辻利」自慢の抹茶をたっぷりと使用。抹茶のほろ苦さと控えめなつぶあんの甘さのバランスがよく、ムースは口に入れた瞬間にとろけます。

ほうじ茶味は、「祇園辻利」のほうじ茶を抽出したムースの上にふわっときなこホイップをトッピング。香り高いほうじ茶が鼻を抜け、ほどよい甘さのきなこホイップが口の中で軽やかに溶けてしまいます。

「抹茶テリーヌプレミアム」5940円

抹茶の本来の美味しさを存分に味わって欲しいという思いから生まれた「抹茶テリーヌプレミアム」。茶畑に覆いをかけて日光を遮る覆下園の方法でていねいに育てた、香り豊かな抹茶を使用しています。

テリーヌにはホワイトチョコレートを使用していますが、抹茶の味を損なわないよう調整するのが難しかったんだとか。試作を重ねるなかで、世界の有名シェフも使用するクーベルチュールチョコレートにたどり着き、上品で調和の取れた味わいに仕上がりました。

表面には和三盆をカラメリゼして、食感のアクセントを生み出しています。



テリーヌは解凍時間によって味わいが変化するのも魅力のひとつ。冷凍庫から取り出してすぐはアイスケーキのように楽しめ、冷蔵庫で4〜5時間解凍すると最も強く抹茶の風味を堪能できます。今回は冷蔵庫でしっかり解凍していただきました。

カットされていない状態で届くテリーヌは、5mm幅ほどにカットすると、ほどよい厚みで抹茶のうま味をしっかり味わえておすすめなのだそう。

開封したときからすでに抹茶の香りが漂っていましたが、口に入れた瞬間、その風味が一気に広がります。口溶けは濃厚で、ねっとりとした食感。しっかりとした濃さがあるため、1カットでも十分な食べごたえと満足感がありました。

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その日の天候や温度、湿度に合わせて材料の混ぜ方や熱の入れ方を変えて作られているこだわりの一品。手作業で数量に限りがあるため、売り切れてしまうこともあるんだとか。

商品は素敵な箱に包まれて届きます。高級感があり、手みやげとしてもおすすめです。

「水出し冷煎茶（5g×15袋入り）」1458円

甘いものに欠かせない存在といえばお茶。今回はこれからの季節にぴったりな「水出し冷煎茶」をお取り寄せしました。

グラスに注ぐと、お店でいただくような本格的なお茶の香りが漂います。渋みは少なく、ほのかな甘味がありゴクゴクと飲みやすい1杯。

お茶はティーパックの状態で届きます。お湯を沸かす必要はなく、クーラーポットに水300mLとティーパック1袋を入れて20分ほど待つだけで、まるでプロが淹れたような味わいを楽しめます。

日本ならではの折り紙をイメージしたパッケージもかわいらしく、箱の中面にはおいしいお茶の入れ方がイラストつきで記載されています。開封後に使用できる保管用シールもついているのもうれしいポイント。

冷凍スイーツのイメージを払拭する、高クオリティな「茶寮都路里」のお取り寄せスイーツ。 こだわりの詰まったスイーツはおうちでのぜいたく時間にぴったりです。ぜひオンラインショップからお取り寄せしてみてくださいね。



■祇園辻利・茶寮都路里オンラインショップ（ぎおんつじり さりょうつじりおんらいんしょっぷ）

URL：https://shop.giontsujiri.co.jp/?srsltid=AfmBOoo8DvUTBgxPePBWgu9PvIUlbjbEblzJomL7saarvPuE-EsQ2Y5t

TEL：075-525-1122



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Text：藤原早菜（vivace）

Photo：祇園辻利、藤原早菜（vivace）

