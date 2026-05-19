「星のや富士」が位置するのは、「富士箱根伊豆国立公園」の中。標高840〜940mほどの丘陵地に面していて、朝晩には涼しい風が流れ、散策やゆっくりと時間を過ごすのに最適です。今の時期は、針葉樹の深い緑に広葉樹の若葉や新芽などのフレッシュな黄緑が入り混じり、美しいグラデーションが楽しめます。



2026年7月27日（月）まで体験できる「初夏のグランピング滞在」では、夏の味覚を堪能できる食事やアクティビティなどお楽しみがいっぱい！ まずは、チェックイン後に体験したい「森のスイーツフェスタ」をご紹介します。

施設内の「クラウドテラス」でスイーツとドリンクを味わい、午後のゆっくりしたひとときを過ごします。江戸時代から伝わる山梨の代表的な果物「甲州八珍果（こうしゅうはっちんか）」を用いた、8種の小菓子がラインナップ。桃のムースや葡萄のバターサンドなど、素材の個性を生かしたスイーツをさわやかな水出しアイスティーとともにいただきます♪

■森のスイーツフェスタ場所：クラウドテラス時間：14時〜17時30分料金：無料予約：不要

17時30分からは、「夕涼みビアデッキ」がオープン。夕暮れの森に涼風が吹き抜ける「クラウドテラス」で、リラックスチェアに身を委ねてドリンクを楽しむことができます。

完熟したモモと辛口ショウガを合わせた「桃ジンジャーシロップ」のビアカクテルは、芳醇なモモの甘みとショウガのピリッとした爽快さを感じられる一杯。ノンアルコールカクテルが用意されているのもうれしいポイント。仲間と一緒に楽しく夕涼みの時間を過ごしましょう。

■夕涼みビアデッキ

場所：クラウドテラス

時間：17時30分〜19時

料金：無料

予約：不要



朝食は、焚き火で入れた深いりの珈琲とともに彩り豊かな軽食を楽しめる「森の珈琲店」で。アボカドのグリーンが映えるピザトーストや、鮮やかなフルーツを添えたカカオボウルを味わえます。

焚き火の音や香りなどで五感を満たしながら、エネルギーをチャージ！ 特別な一日の始まりになること間違いなしです♪

■森の珈琲店

時間：8時〜9時30分

料金：軽食（ピザトースト・カカオボウル）各1452円

予約：不要



朝食の後は、グランピングマスターとともに緑が色濃くなる朝の森を散策してみませんか。朝日に透ける若葉やリスの痕跡、ハルゼミの鳴き声など、初夏の活気を感じる散策路で小さな生き物たちの"発見"を楽しみながら、心地よく体を動かせます。

■初夏の森 ディスカバーウォーク

時間：9時30分集合、9時50分集合の2回

料金：無料

予約：不要



「森の絵葉書づくり」は、初夏の森が見せる鮮やかな緑のグラデーションや、流れる雲など、自然の移ろいを見つけて絵や言葉で表現するアクティビティ。

色鉛筆と絵葉書を使って、キャビンやテラスなどお気に入りの場所で創作の時間を楽しむことができます。

■森の絵葉書づくり

料金：無料

予約：不要

緑に包まれる「クラウドテラス」

いかがですか？ 初夏の森でさまざまな体験ができる特別な滞在。ぜひ「星のや富士」に足を運んでみてくださいね。

■星のや富士「初夏の森グランピング滞在」住所：山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）期間：実施中〜2026年7月27日（月）時間：アクティビティにより異なる料金：アクティビティにより異なる。宿泊は別途、1泊1室13万5000円〜、サービス料込アクセス：中央自動車道河口湖 IC から約20分対象：宿泊者限定●天候や仕入れ状況により、提供内容や食材が一部変更になる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。