生誕イベントの祝花にGPS機器 5人組アイドルグループ運営が声明発表「精神的負担が生じており活動への影響も発生」【本人コメント全文】
【モデルプレス＝2026/05/19】5人組アイドルグループ・Re：◆（※「◆」は正式には「ハートマーク」／読み：りらいく）の公式X（旧Twitter）が2026年5月18日に更新された。同年16日に開催されたイベントにて、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみにGPS機器が仕込まれていたとし、プレゼント類の受け取りを一時的に停止すると発表した。
【写真】生誕イベントにGPS機器「本当に怖くて」吐露した本人
「先日開催された『星野ほなみ生誕祭』において、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部よりGPS機器（発信機）が確認される事案が発生いたしました」と報告。続けて「生誕祭終了後、即時警察に連絡・相談を行った上で、現在は証拠提出等を含めた対応を進めてまいります」と説明し「メンバー・スタッフの安全管理ならびにプライバシー保護の観点から重大な問題であると受け止め、Re：◆におけるプレゼント類の受け取りにつきましては、一時的に停止とさせていただきます」とした。
今後のルールについては改めて案内があると伝え「メンバー本人にも精神的負担が生じており、活動への影響も発生しております」とコメント。そして「本件に関しまして、本人を含むメンバーへの詮索・質問等は、くれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
また、同日に星野は自身のXにて「この度はご心配をおかけしてしまい、申し訳ありません。私自身本当に怖くて、今も不安な気持ちはありますが、現在は運営の方々や警察の方々に対応していただいているので、みんなには安心してもらえると嬉しいです」と報告。「これからも自分のペースで頑張っていくので、引き伝え応援よろしくお願いします」（※原文ママ）と記している。
Re：◆は星野のほか、黒瀬美蘭、志高彩、神崎彩夏、瀬戸れな（加入前）からなる5人組アイドルグループ。グループ名には「いつまでも記憶に残り続けて（Remember）私たちのことを思い出すたびに（Remind）いいねしたくなるグループになろう」という意味が込められている。2024年6月30日にデビューを果たした。（modelpress編集部）
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◆アイドルグループ公式X、プレゼントの受け取り一時停止を発表
「先日開催された『星野ほなみ生誕祭』において、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部よりGPS機器（発信機）が確認される事案が発生いたしました」と報告。続けて「生誕祭終了後、即時警察に連絡・相談を行った上で、現在は証拠提出等を含めた対応を進めてまいります」と説明し「メンバー・スタッフの安全管理ならびにプライバシー保護の観点から重大な問題であると受け止め、Re：◆におけるプレゼント類の受け取りにつきましては、一時的に停止とさせていただきます」とした。
また、同日に星野は自身のXにて「この度はご心配をおかけしてしまい、申し訳ありません。私自身本当に怖くて、今も不安な気持ちはありますが、現在は運営の方々や警察の方々に対応していただいているので、みんなには安心してもらえると嬉しいです」と報告。「これからも自分のペースで頑張っていくので、引き伝え応援よろしくお願いします」（※原文ママ）と記している。
◆5人組アイドルグループ・Re：◆（りらいく）って？
Re：◆は星野のほか、黒瀬美蘭、志高彩、神崎彩夏、瀬戸れな（加入前）からなる5人組アイドルグループ。グループ名には「いつまでも記憶に残り続けて（Remember）私たちのことを思い出すたびに（Remind）いいねしたくなるグループになろう」という意味が込められている。2024年6月30日にデビューを果たした。（modelpress編集部）
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