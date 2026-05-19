ガスト、人気20品が26％オフ　「クーポンフェス」開催、ハンバーグ・冷麺・かき氷など対象

ファミリーレストラン「ガスト」は5月21日から、「26％OFF人気メニュークーポンフェス」を開催する。あわせて同日から、例年好評の「純氷かき氷」や冷麺メニューの販売も行う。

「26％OFF人気メニュークーポンフェス」では、対象商品20品が26％オフになるクーポンを配信。実施期間は6月10日まで。

対象商品には、初夏向けの冷麺やサラダうどんに加え、ハンバーグ、ピザ、唐揚げなどの人気メニューをラインアップした。

クーポンはガスト全店で利用可能。配布媒体は、すかいらーくアプリ、ガスト公式X（@gusto_official）、すかいらーく公式Instagram、LINEクーポン、スマートニュースとなる。

26％OFF人気メニュークーポンフェス

〈対象メニュー(価格はすべて税込)〉

◆《NEW》《辛》海老と蒸し鶏のコク旨冷麺

【通常価格】850〜950円

【クーポン価格】629〜703円

※221〜247円お得

透明感があり、歯切れとのど越しの良いオリジナル配合の自家製麺を使用。だしにショウガ、ニンニク、お酢を合わせたさっぱりスープが特徴で、別添えのコチュジャンで“ピリ辛冷麺”としても楽しめる。

【全ての画像(15点)はこちら】ガスト「クーポンフェス」対象メニューなど

◆ねばとろサラダうどん

【通常価格】879〜989円

【クーポン価格】650〜731円

※229〜258円お得

カツオと昆布ベースのうどんつゆに、葉物ミックス、トマト、オクラ、海老などを彩り豊かにトッピング。マヨネーズと大葉がアクセントになっている。

◆純氷かき氷 ミニ練乳いちご

【通常価格】384円

【クーポン価格】284円

※100円お得

◆《辛》鉄板ハンバーグミックスグリル

【通常価格】879〜989円

【クーポン価格】650〜731円

※229〜258円お得

◆《辛》チキテキスパイス焼き

【通常価格】824〜989円

【クーポン価格】609〜731円

※215〜258円お得

※平日17時以降、土日祝限定

【画像を見る】チキテキスパイス焼き、ねばとろサラダうどん、マルゲリータピザ など

◆マルゲリータピザ

【通常価格】824〜879円

【クーポン価格】609〜650円

※215〜229円お得

◆鉄板ハンバーグ元気盛り

【通常価格】989〜1,044円

【クーポン価格】731〜772円

※258〜272円お得

◆彩り野菜の黒酢から揚げ和膳

【通常価格】934〜1,264円

【クーポン価格】691〜935円

※243〜329円お得

◆ガストブラックカレー元気盛り

【通常価格】1,319〜1,539円

【クーポン価格】976〜1,138円

※343〜401円お得

◆ねぎとろ丼（味噌汁・漬物付き）

【通常価格】989〜1,044円

【クーポン価格】731〜772円

※258〜272円お得

◆チキテキスパイス焼きランチ（ライス付き）

【通常価格】824〜989円

【クーポン価格】609〜731円

※215〜258円お得

◆蒸し鶏と彩り野菜のサラダ（S）

【通常価格】384〜494円

【クーポン価格】284〜365円

※100〜129円お得

◆フルーツヨーグルトソフト

【通常価格】439円

【クーポン価格】324円

※115円お得

◆ハイボール

【通常価格】340〜450円

【クーポン価格】251〜333円

※89〜117円お得

◆アサヒスーパードライ（ジョッキ）

【通常価格】549〜593円

【クーポン価格】406〜438円

※143〜155円お得

◆ラッキーチーズINハンバーグセット

【通常価格】934〜999円

【クーポン価格】691〜739円

※243〜260円お得

◆ラッキーマヨコーンピザセット

【通常価格】824〜879円

【クーポン価格】609〜650円

※215〜229円お得

◆若鶏の唐揚げ（5個）

【通常価格】395〜494円

【クーポン価格】292〜365円

※103〜129円お得

◆山盛りポテトフライ

【通常価格】406〜450円

【クーポン価格】300〜333円

※106〜117円お得

◆キッズうどんプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）

【通常価格】549円

【クーポン価格】406円

※143円お得

◆キッズミニチーズINハンバーグプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）

【通常価格】659〜769円

【クーポン価格】487〜569円

※172〜200円お得

〈「純氷かき氷」4品を販売〉

クーポンフェス開始と同日の5月21日から、例年人気の「純氷かき氷」も販売開始する。

「純氷かき氷」は、不純物が極めて少なく透明度の高い“純氷”を使用。注文ごとに削ることで、雪のような口どけのふわふわ食感に仕上げる。

販売期間は10月21日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

◆《NEW》純氷かき氷 抹茶黒蜜（879円）

抹茶のほろ苦さと黒蜜の甘みが調和したかき氷。中には粒あんも入っている。

純氷かき氷 抹茶黒蜜

◆《NEW》純氷かき氷 カフェモカ（879円）

コーヒーシロップをたっぷり使用した“大人向け”のかき氷。自家製マスカルポーネクリームやアールグレイ紅茶クッキーの食感も楽しめる。

【画像はこちら】純氷かき氷 カフェモカ、純氷かき氷 ブルークリームソーダ 弾けるパチパチアメ付き など

◆純氷かき氷 練乳いちご（549円）

定番のいちごシロップを使用。ホイップクリームとさくらんぼを添えた。

◆純氷かき氷 ブルークリームソーダ 弾けるパチパチアメ付き（549円）

ラムネシロップを使用した夏らしいかき氷。別添えのパチパチアメがアクセントとなる。

※「純氷かき氷 練乳いちご」「純氷かき氷 ブルークリームソーダ」は先行販売中。

【食後向けのミニサイズも】

・ミニ抹茶黒蜜（549円）

・ミニカフェモカ（549円）

・ミニ練乳いちご（384円）

・ミニブルークリームソーダ（384円）