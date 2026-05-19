ガスト、人気20品が26％オフ 「クーポンフェス」開催、ハンバーグ・冷麺・かき氷など対象
ファミリーレストラン「ガスト」は5月21日から、「26％OFF人気メニュークーポンフェス」を開催する。あわせて同日から、例年好評の「純氷かき氷」や冷麺メニューの販売も行う。
「26％OFF人気メニュークーポンフェス」では、対象商品20品が26％オフになるクーポンを配信。実施期間は6月10日まで。
対象商品には、初夏向けの冷麺やサラダうどんに加え、ハンバーグ、ピザ、唐揚げなどの人気メニューをラインアップした。
クーポンはガスト全店で利用可能。配布媒体は、すかいらーくアプリ、ガスト公式X（@gusto_official）、すかいらーく公式Instagram、LINEクーポン、スマートニュースとなる。
26％OFF人気メニュークーポンフェス〈対象メニュー(価格はすべて税込)〉
◆《NEW》《辛》海老と蒸し鶏のコク旨冷麺
【通常価格】850〜950円
【クーポン価格】629〜703円
※221〜247円お得
透明感があり、歯切れとのど越しの良いオリジナル配合の自家製麺を使用。だしにショウガ、ニンニク、お酢を合わせたさっぱりスープが特徴で、別添えのコチュジャンで“ピリ辛冷麺”としても楽しめる。
【全ての画像(15点)はこちら】ガスト「クーポンフェス」対象メニューなど
◆ねばとろサラダうどん
【通常価格】879〜989円
【クーポン価格】650〜731円
※229〜258円お得
カツオと昆布ベースのうどんつゆに、葉物ミックス、トマト、オクラ、海老などを彩り豊かにトッピング。マヨネーズと大葉がアクセントになっている。
◆純氷かき氷 ミニ練乳いちご
【通常価格】384円
【クーポン価格】284円
※100円お得
◆《辛》鉄板ハンバーグミックスグリル
【通常価格】879〜989円
【クーポン価格】650〜731円
※229〜258円お得
◆《辛》チキテキスパイス焼き
【通常価格】824〜989円
【クーポン価格】609〜731円
※215〜258円お得
※平日17時以降、土日祝限定
【画像を見る】チキテキスパイス焼き、ねばとろサラダうどん、マルゲリータピザ など
◆マルゲリータピザ
【通常価格】824〜879円
【クーポン価格】609〜650円
※215〜229円お得
◆鉄板ハンバーグ元気盛り
【通常価格】989〜1,044円
【クーポン価格】731〜772円
※258〜272円お得
◆彩り野菜の黒酢から揚げ和膳
【通常価格】934〜1,264円
【クーポン価格】691〜935円
※243〜329円お得
◆ガストブラックカレー元気盛り
【通常価格】1,319〜1,539円
【クーポン価格】976〜1,138円
※343〜401円お得
◆ねぎとろ丼（味噌汁・漬物付き）
【通常価格】989〜1,044円
【クーポン価格】731〜772円
※258〜272円お得
◆チキテキスパイス焼きランチ（ライス付き）
【通常価格】824〜989円
【クーポン価格】609〜731円
※215〜258円お得
◆蒸し鶏と彩り野菜のサラダ（S）
【通常価格】384〜494円
【クーポン価格】284〜365円
※100〜129円お得
◆フルーツヨーグルトソフト
【通常価格】439円
【クーポン価格】324円
※115円お得
◆ハイボール
【通常価格】340〜450円
【クーポン価格】251〜333円
※89〜117円お得
◆アサヒスーパードライ（ジョッキ）
【通常価格】549〜593円
【クーポン価格】406〜438円
※143〜155円お得
◆ラッキーチーズINハンバーグセット
【通常価格】934〜999円
【クーポン価格】691〜739円
※243〜260円お得
◆ラッキーマヨコーンピザセット
【通常価格】824〜879円
【クーポン価格】609〜650円
※215〜229円お得
◆若鶏の唐揚げ（5個）
【通常価格】395〜494円
【クーポン価格】292〜365円
※103〜129円お得
◆山盛りポテトフライ
【通常価格】406〜450円
【クーポン価格】300〜333円
※106〜117円お得
◆キッズうどんプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）
【通常価格】549円
【クーポン価格】406円
※143円お得
◆キッズミニチーズINハンバーグプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）
【通常価格】659〜769円
【クーポン価格】487〜569円
※172〜200円お得
クーポンフェス開始と同日の5月21日から、例年人気の「純氷かき氷」も販売開始する。
「純氷かき氷」は、不純物が極めて少なく透明度の高い“純氷”を使用。注文ごとに削ることで、雪のような口どけのふわふわ食感に仕上げる。
販売期間は10月21日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
◆《NEW》純氷かき氷 抹茶黒蜜（879円）
抹茶のほろ苦さと黒蜜の甘みが調和したかき氷。中には粒あんも入っている。
純氷かき氷 抹茶黒蜜
◆《NEW》純氷かき氷 カフェモカ（879円）
コーヒーシロップをたっぷり使用した“大人向け”のかき氷。自家製マスカルポーネクリームやアールグレイ紅茶クッキーの食感も楽しめる。
【画像はこちら】純氷かき氷 カフェモカ、純氷かき氷 ブルークリームソーダ 弾けるパチパチアメ付き など
◆純氷かき氷 練乳いちご（549円）
定番のいちごシロップを使用。ホイップクリームとさくらんぼを添えた。
◆純氷かき氷 ブルークリームソーダ 弾けるパチパチアメ付き（549円）
ラムネシロップを使用した夏らしいかき氷。別添えのパチパチアメがアクセントとなる。
※「純氷かき氷 練乳いちご」「純氷かき氷 ブルークリームソーダ」は先行販売中。
【食後向けのミニサイズも】
・ミニ抹茶黒蜜（549円）
・ミニカフェモカ（549円）
・ミニ練乳いちご（384円）
・ミニブルークリームソーダ（384円）