【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー】 5月20日 予約受付開始予定

バンダイは「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー」の予約受付を店頭にて5月20日から開始する。

本製品は「勇者エクスカイザー」に登場する「エクスカイザー」、「キングエクスカイザー」を再現する食玩。8作品あるうちの最初の「勇者」であり、「王道アイテム」を目指したという。

カーモードの「エクスカイザー」がロボットモードへ変形し、アイデンティティーである胸のライオンマークも収録。「エクスカイザー」単体でも肩の跳ね上げや肘、膝の二重関節など、幅広い可動域が存在する。

「キングローダー」のサイズは全長200mm。トレーラーモードの再現に加え、フライトモード、手足を展開しての「キングエクスカイザー」への変形も設定に準拠しつつ再現している。フレームを展開して「エクスカイザー」を格納する「フォームアップ」も再現し、別パーツの「アクションフレーム」を使えば「キングエクスカイザー」単体でダイナミックな可動を再現できる。

エクスカイザーがキングエクスカイザーの動作に合わせて動く

フェイスパーツの違いも再現

「カイザーソード」は「サンダーフラッシュ」時の刀身も収録し、指差し手、平手も付属しアクションシーンを彩る。アクションフレームの使用時は左右への腰の回転が可能になり、大腿部のロール、前屈もできる。

各種手首やカイザーソードを収録

アクションフレーム

アクションフレーム格納時

幅広い可動域を実現

エクスカイザーとの対比

パーツ一覧

(C)サンライズ