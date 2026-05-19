あみあみ秋葉原にてガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」など5月30日発売商品の抽選販売実施！「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）」も対象
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、5月30日に発売予定のガンプラ・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は5月24日23時59分まで。当選発表は5月27日12時より行なわれる。
今回抽選販売の対象となる商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」よりガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」のほか、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」の計2商品。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。5月18日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。
「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」抽選販売のページ
「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」
□あみあみ秋葉原店「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) May 18, 2026
5/30(土)発売予定
「HG 1/144 メッサーＭ０１型 (ガウマン機)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/ULYjjMVyMm…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) May 18, 2026
5/30(土)発売予定
「30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA]」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/rvUoGE3CQp…
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