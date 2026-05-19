【あみあみ秋葉原：ガンプラ・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：5月18日12時～5月24日23時59分 当選発表：5月27日12時 予定 指定販売日時：5月30日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、5月30日に発売予定のガンプラ・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は5月24日23時59分まで。当選発表は5月27日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」よりガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」のほか、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」の計2商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。5月18日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。

「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」抽選販売のページ

「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」

□あみあみ秋葉原店「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」抽選販売のページ

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