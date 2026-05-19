中東での紛争が長引く中あらゆる石油製品の原料になるナフサの不足が続いていますが、子どもの楽しみ駄菓子などにも影響がでています。

【写真を見る】“ナフサショック”は駄菓子にも… 資材のほとんどが30%以上値上がり 長引けば値上げも検討｢子どもが買える値段で抑えたい｣

名古屋市西区の「共親製菓」。半世紀以上にわたって子どもたちに親しまれる四角い小さな餅菓子「さくらんぼ餅」や「フルーツの森」を製造しています。

（松本道弥アナウンサー）

「工場に入ると、マスク越しにもわかる甘い香りがします」





資材のほとんどが30%以上値上がり

2時間以上かけて、釜で餅と水飴などを練り上げ「餅飴」ができあがります。ひと釜分から13万粒が作られます。

釜から取り出された餅飴は…



（松本）「黄色い生地が薄くのばされていますね。この味は？」

（共親製菓 安部隆博社長）「これはバナナ味です」

薄いシート状にのばされ…切り出されておなじみの形に。

餅菓子そのものも原材料の物価高で苦しい状況ですが、もっと大変なのが袋詰めの段階です。

（安部社長）

「ここで最終製品にしていく。中東情勢の影響でフィルムやパックが高騰していて大変な状況」

プラスチックのフィルムやインクは必要な量こそ確保できていますが、ナフサ不足で資材のほとんどが30%以上値上がりしています。

「子どもが色んな駄菓子を買える値段で抑えたい」

子どもたちの楽しみである駄菓子にも、中東情勢の影響が出ています。



（安部社長）

「心苦しいですね。30円～40円でお子さんが色んな駄菓子を買える値段で抑えたい」



このまま事態が長引けば、値上げに踏み切らざるを得ない現実も。

政府｢今年いっぱい必要な分のナフサは十分確保」

一方、国は…



（高市早苗総理 4月30日）

「ナフサ由来の化学製品の供給は半年以上とお伝えしてきたところですが、さらに伸びて年を越えて継続できる見込みとなりました」

少なくとも、「今年いっぱい必要な分のナフサは十分に確保できている」と表明していますが…



（安部社長）

「すでに価格も上がっているし苦しいという現状」

Q.今後どのような対応をしてほしい？

「安定供給、価格を抑えられるようにしていただけると」