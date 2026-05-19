中東情勢の影響は駄菓子にも。名古屋市西区のお菓子の問屋さんを取材すると…

【写真を見る】駄菓子は2～3年で2割程度値上がり 原料のカカオやイカなど価格高騰 子どもたちのため｢メーカーもギリギリのところで努力｣

（菓子問屋たつや 近藤雅彦店主）

Q.菓子は何種類ある？

「1000種類近く」

店内狭しと並ぶ駄菓子の数々、約1000種類。

（近藤店主）

「去年、おととしくらいからカカオが世界的に不足しているので、チョコレートの価格が上がっている」



チョコレート製品の卸価格は約2割上昇。原料のカカオは不作や円安・物流コストの上昇などで、価格が10年前の約2倍になっています。

「よっちゃん いか」の原料も価格高騰

そして、こちらは…



（松本）

「よっちゃんいかの串刺し！容器に入っている大きいのを（子どもの頃）食べたかった」

（近藤店主）

Q.値段は上がっている?

「もちろん上がっている。イカが高騰しているので」



よっちゃんいかの原料は、もちろんイカ。その価格も、漁獲量の落ち込みなどで10年前の約2倍になっています。

子どもたちのため…「メーカーもギリギリのところで努力」

（近藤店主）

Q.値上げはいつから始まった？

「4～5年前くらいからじわじわと」



この店の駄菓子は、この2～3年で全体で2割程度値上がりしているといいます。

子どもたちのためにも、一気に値上がりしないようメーカーも企業努力を重ねている駄菓子。それでも、物価高の中価格はじわじわ上がっています。



（近藤店主）

「子ども相手に作っているのをメーカーもわかっているので、ギリギリのところで頑張って努力している」