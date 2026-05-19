韓国を訪れている高市総理大臣は、首脳会談を終え、李在明大統領との共同記者発表に臨みました。両首脳は、中東情勢の緊迫化を受け、両国間のサプライチェーン協力の拡大などで一致しました。首脳会談が行われたホテルの前には、高市総理に同行している政治部の中田早紀記者がいます。

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両首脳による共同記者発表が終了し、ホテルの前は厳重な警備体制となっています。今回の会談について、日韓外交筋は「一番のポイントは、首脳同士の信頼関係、友情を深めること」と話しています。

今回は、首脳同士が相互往来を重ねるいわゆる「シャトル外交」の一環ですが、前回、1月に首脳会談が行われたのは高市総理の地元、奈良です。安東は、李在明大統領が幼少期を過ごした出身地です。

韓国大統領府によりますと、今回の高市総理の訪問を「国賓待遇に準じて」歓迎するとしていて、ホテルに到着した際には、軍の音楽隊、軍楽隊が出迎えました。

空港から安東まで同行記者団もおよそ20台の総理車列と一緒に移動したのですが、沿道の市民も車列に対して笑顔で手を振る様子が見られ、歓迎ムードが広がっています。

――このタイミングでの韓国訪問、日本政府としての狙いは

やはり中東情勢が最大のテーマとなっていて、ある総理周辺は「タイムリーな課題に対応できるのが、シャトル外交のメリットだ」と話しています。

また、ある外務省幹部は「中東情勢に関して、日韓の状況は似ている。お互いホルムズ海峡に船があり、石油などで中東依存度が高い。両国の連携は重要だ」と解説しています。

またある政府関係者は「韓国が中国に寄らないように抑えることも重要だ」と話しているほか、外務省幹部は「アメリカと中国が接近するなか、日米韓の枠組みを再確認する機会にしたい」としています。

一方で、日韓関係には歴史的にも課題が多くありますが、今回は「中国、イラン、アメリカなど国際情勢の話題が多くあるなかで優先度は低い」との位置づけです。