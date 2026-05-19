「赤ちゃん美形すぎる」人気お笑い芸人、第1子誕生を報告！ 「綺麗なお顔」「めちゃんこ可愛い！！」
お笑いコンビ・カカロニの栗谷さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子誕生を報告しました。
【写真】カカロニ・栗谷＆第1子のツーショット
また「色んな人に迷惑かけてばかりで助けられてばかりの自分ですが子供と一緒に成長していけたらと思います。皆様これからもご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します！」と、喜びとこれからの決意もつづりました。
ファンからは、「おめでとうございます」「栗谷家にたくさんの幸あれ〜〜」「めちゃんこ可愛い！！」「頑張れパパさん！」「たくさん愛を注いであげてください」「感動しました」「綺麗なお顔」「赤ちゃん美形すぎる」と、祝福と称賛の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】カカロニ・栗谷＆第1子のツーショット
「この度第一子が誕生しました！」栗谷さんは「#大悟の芸人領収書 ありがとうございました！ そして改めて報告させてください！この度第一子が誕生しました！」と自身が出演した18日に放送されたバラエティー番組『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）への感謝とともに、待望の第1子誕生を報告しています。写真は、第1子を大切そうに抱くツーショットです。
ファンからは、「おめでとうございます」「栗谷家にたくさんの幸あれ〜〜」「めちゃんこ可愛い！！」「頑張れパパさん！」「たくさん愛を注いであげてください」「感動しました」「綺麗なお顔」「赤ちゃん美形すぎる」と、祝福と称賛の声が多く上がっています。
同番組の前編を紹介12日には「#大悟の芸人領収書 1周目ありがとうございました！」と、同番組の前編を紹介していた栗谷さん。コメントでは、「リアタイでみてました！」「泣きました」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)