お手軽にパワフル電動噴射。

やっとスギ／ヒノキ花粉のシーズンが終わり、黄砂の心配もなく過ごしやすい時期になりました。だけどベランダとか軒下とか、掃除の頻度が低く雨も降り込まない場所はまだ残りカスが溜まっているのでは…？

電動でガンコな汚れを落とそう

サンコーの「コードレス高圧ちょい洗浄機」は、USB-C充電式でペットボトルを水タンクとして使える高圧洗浄機。業務用みたいな本格的ではなく、ハンドガン型のハンディーさ。ホースが伸ばせない場所でも掃除ができてお手軽です。

ジェットノズルを取り付けたり、ハンドルを立てたりといった合体・変形ギミックにもソソられます。

ノズルを回すと直線からワイド、霧状のスプレーまで5段階の噴射が選べて、ピンポイントだって広範囲だってお掃除ラクラクです。

2Lのペットボトルを挿しても、同梱のホースを伸ばしてバケツからの給水でもOK。アタッチメントで洗剤も噴射すれば、よりカンペキなお掃除になります。連続稼働は30分と充分な長さ。家の内外も、車もバイクもあらゆるものがキレイになります。

9,980円でこれだけできれば高コスパだと思います。真夏に使ったら水遊び代わりにもなって気持ち良さそうですし？

Image: THANKO

高圧洗浄機といえば

高圧洗浄機といえば代表格がケルヒャーで、最近はハンドガン型｢モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact（ハンディエア）｣も発売されています。ネームバリューも信頼もあるブランドですが、定価は1万6645円でAmazonのセールでちょっと安くなることもあるものの、もうちょっとお安く抑えたいなら「コードレス高圧ちょい洗浄機」という選択肢は憶えておきたいですね。

もしもっと安くしたければ、手動タイプの「霧王」だと1,000円でお釣りが来ます。さすがに電動には力負けしますけどね。

汚れは放置厳禁

筆者はたまたま物干し竿を掃除したらガビガビの真っ黒でしたし、ベランダの排水口周りも汚くて、「こりゃ日頃の汚れだけじゃなくシーズン直後の花粉や黄砂もこびり付いてるかも？」って思ったんですよね。キッチリ始末しておかないと、いつまでも目がカユかったり涙が出てくるのはイヤだなぁと。

2階のベランダは、まさにホースが届かない場所。充電式のハンディー高圧洗浄機なら、家の隅々まで大活躍間違いなしです。

Source: YouTube, THANKO