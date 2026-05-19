『ちいかわ』×「マンハッタンポーテージ」がコラボ！ 刺しゅうやオリジナルラベルを施したトートなど展開
ニューヨーク発のファッションブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」は、5月22日（金）から、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とコラボレーションしたコレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】ボート型の「トートバッグ」もかわいい！ コレクション一覧
■シンプルながらも特別感のあるデザイン
今回発売されるのは、人気モデルをベースに機能性と使いやすさを活かし、『ちいかわ』のキュートなモチーフを取り入れた特別なコレクション。
ラインナップには、メインファブリックにライトな500DCORDURA Classic Fabricを採用した「メッセンジャーバッグ」をはじめ、ボート型が特徴の「トートバッグ」や、軽量で多彩な機能を備えた「バックパック」などが並ぶ。
いずれも、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの刺しゅうに加えて、『ちいかわ』の世界観を表現したオリジナルラベルをデザイン。日常使いからお出かけまで幅広いシーンで使える、シンプルながらも他にはない特別感のあるアイテムに仕上がっている。
【写真】ボート型の「トートバッグ」もかわいい！ コレクション一覧
■シンプルながらも特別感のあるデザイン
今回発売されるのは、人気モデルをベースに機能性と使いやすさを活かし、『ちいかわ』のキュートなモチーフを取り入れた特別なコレクション。
いずれも、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの刺しゅうに加えて、『ちいかわ』の世界観を表現したオリジナルラベルをデザイン。日常使いからお出かけまで幅広いシーンで使える、シンプルながらも他にはない特別感のあるアイテムに仕上がっている。